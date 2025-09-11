한강으로 가니 매출이 따라오네…bhc, 전년 동기 대비 32%↑

bhc치킨을 운영하는 다이닝브랜즈그룹은 올해 1~8월 주요 한강변 인근 11개 매장 매출이 전년 동기보다 32% 증가했다고 11일 밝혔다. 다이닝브랜즈그룹 제공

한강을 찾는 시민과 외국인 관광객의 호응으로 bhc치킨의 한강변 매장 총 매출이 지난해보다 대폭 증가했다.

bhc치킨을 운영하는 다이닝브랜즈그룹은 올해 1~8월 주요 한강변 인근 11개 매장 매출이 전년 동기보다 32% 증가했다고 11일 밝혔다. 야외 활동이 활발한 봄철의 매출 신장이 두드러졌는데 한강 찾는 인파의 증가가 매출을 견인한 것으로 분석됐다.

뿐만 아니라 무더운 날씨가 이어진 지난달 매출도 전년 동월 대비 25.9% 늘어났다. 한강공원 야외수영장을 찾은 가족 단위 방문객과 열대야를 피해 나온 시민들 외에 외국인 관광객과 젊은 층의 유입이 매출 성장에 긍정적인 영향을 미친 것으로 보인다.

이중 ‘뚝섬 한강공원 선상점’은 신규 선박으로 매장을 이전한 이후 ‘한강 뷰 맛집’으로 입소문을 타면서 지난달 매출은 전년 동기 대비 239.3% 급등했다. ‘여의도 한강공원 2호점’은 방문객의 약 70%가 외국인일 정도로 글로벌 관광객에게 인기를 끌었다.

다이닝브랜즈그룹은 이러한 성과를 바탕으로 지난달 ‘이촌 한강공원 1호점’ 신규 오픈에 이어 이달 중에는 잠원한강공원 인근에 위치한 크루즈 매장인 ‘한강 압구정 크루즈점’을 오픈하는 등 한강 상권 입지를 더욱 확대할 계획이다.

다이닝브랜즈그룹 관계자는 “가을 나들이와 관광객 방문이 늘어나는 시기에 맞춰 매출 성장세와 신규 매장을 기반으로 한강 대표 먹거리로서 입지를 더욱 공고히 하겠다”고 말했다.