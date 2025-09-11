美사업가 '리사와 손하트 셀카' 공개…알고 보니 AI 합성

미국의 한 사업가가 블랙핑크 멤버 리사와 함께 찍은 사진이 온라인상에서 화제다.

소셜 트레이딩 앱 '애프타아워'(Afterhour) 창업자 케빈 시우는 지난달 31일 자신의 소셜미디어(SNS)에 "블랙핑크 리사를 만났다"며 그녀와 함께 찍은 셀카를 공개했다.

사진 속 두 사람은 친근하게 나란히 앉아 있었고, 리사는 웃으며 손하트 포즈를 취하고 있었다.

시우는 "투자자의 소개로 그녀를 만났다. 우리는 라부부 부스와 헤이티를 둘러봤다"며 "그녀는 너무 친절하게 나와 셀카를 찍어주었다"라고 전했다.

하지만 곧이어 "사실 아무 일도 일어나지 않았다"라며 "이 사진은 나노바나나로 단 몇 초 만에 생성한 이미지"라고 밝혔다.

나노바나나는 최근 구글이 공개한 AI(인공지능) 기반 이미지 생성·편집 모델이다. 기존 모델보다 프롬프트 이해력이 뛰어나고 사진 편집 역시 정교해 주목받고 있다.

시우는 "이 가짜 이미지는 제작 비용이 한 푼도 들지 않는다"며 "머지않아 사기꾼들이 이런 가짜 사진들로 온라인을 뒤덮을 것이다. 모든 셀카를 그대로 믿지 말라"고 경고했다.

이를 본 누리꾼들은 "이게 AI라니, 너무 자연스러워서 놀랐다" "이제 AI로 못할 것이 없는 시대가 왔다" "지금도 긴가민가 하는데 조금 더 발전하면 진짜 다 속겠다" 등 놀라움을 감추지 못했다.

<뉴시스>