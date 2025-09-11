KT&G복지재단, 베트남 태풍 피해지역 초등학교 리모델링 준공

KT&G복지재단은 지난 10일 베트남 북부지역 뚜옌꽝 성(省)에 위치한 뚜꽌 초등학교 건물 리모델링 준공식을 개최했다고 11일 밝혔다.

KT&G복지재단이 베트남 북부지역 뚜옌꽝 성(省)에 위치한 뚜꽌 초등학교 건물 리모델링 준공식을 지난 10일 개최했다. 사진은 베트남 태풍피해 지역 뚜꽌 초등학교 전경. KT&G복지재단 제공

현재 학생 750여 명이 재학 중인 뚜꽌 초등학교는 지난해 베트남 지역을 강타한 태풍 '야기'(Yagi)의 피해로 학교 건물과 시설이 심하게 훼손돼 학생들이 위태로운 환경에서 교육을 이어가고 있는 실정이었다.

이에 KT&G복지재단은 피해를 입은 기존 학교 건물을 리모델링하고 전면 시설 보수공사를 실시하는 한편, 교실 5개실을 추가로 증축하고 책상·의자·칠판 등 교육 기자재 지원, 노후 설비 교체 등 현지 학생들을 위해 안전하고 쾌적한 학습환경을 조성했다.

이날 준공식에는 뚜옌꽝 성 관계자와 학교 관계자 및 학생들을 포함해 150여 명이 참석해 의미를 더했다.

KT&G복지재단 관계자는 "이번 지원 사업을 통해 태풍 피해로 열악한 환경에 처해있던 현지 학생들이 안전한 시설에서 교육을 받을 수 있게 됐다"며 "앞으로도 현지의 사회적 취약계층을 위한 사회공헌 사업을 적극적으로 전개해 나가겠다"고 말했다.

한편 KT&G복지재단은 2018년 미얀마 '수웽따웅 학교' 준공을 시작으로 올해 인도네시아 '하라판 까시 방사 초∙중등학교' 재건을 하는 등 현재까지 3개국에서 총 10개 학교를 건립했다. 또 캄보디아·라오스 등을 비롯한 해외 지역에 대학생 봉사단을 파견해 한국문화를 알리고 봉사활동을 펼치는 등 교육 인프라가 부족한 지역을 대상으로 교육환경 개선을 위한 사회공헌 활동을 이어오고 있다.