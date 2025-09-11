‘8명’ 소녀시대, 다 같이 밥 먹으면 ‘골든벨’ 누가 울릴까

윤아가 소녀시대 밥값 계산법을 털어놔 눈길을 끌었다. 소녀시대 SNS 캡처

그룹 소녀시대 출신 배우 임윤아가 솔직한 입담을 자랑하며 소녀시대 멤버들과 모임에서 ‘밥값 계산법’을 털어놔 눈길을 끌었다.

10일 방송된 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭(이하 ‘유퀴즈’)’에서는 연일 화제를 모으고 있는 드라마 ‘폭군의 셰프’에서 연지영 역을 맡아 열연 중인 윤아가 게스트로 출격했다.

최근 바쁜 촬영 일정에도 소녀시대 멤버들과 연락을 꾸준히 이어가고 있다는 윤아는 “멤버들이 작품을 재밌게 보고 있다더라”며 근황을 간접적으로 전했다.

조세호는 “얼마 전에 다 같이 모이지 않았냐”라고 말문을 열었고, 윤아는 “맞다. 티파니 언니 생일이랑 소녀시대 데뷔일이 4일밖에 차이가 안 난다. 그래서 생일파티 겸 항상 모인다. 만날 때마다 인증샷을 남겨서 SNS에 올리면 많은 분들이 반가워하며 좋아해주시는 것 같다”며 답했다.

‘유퀴즈’에 출연한 윤아. ‘유퀴즈’ 유튜브 캡처

이에 조세호는 모두가 궁금할 법했던 질문을 고민없이 던져 유재석의 헛웃음을 사기도 했다. 그는 “멤버가 8명으로 아는데, 그렇게 여럿이 모이면 계산은 어떻게 하냐”며 “티파니씨 생일이면 생일 당사자가 밥을 사는 경우도 있는데 그날은 공교롭게도 데뷔일이지 않냐”고 물었다.

윤아는 활짝 웃으며 “때마다 다르긴 한데, 그날은 제가 촬영 때문에 스케줄이 바빠서 언니 선물을 못 샀다. 그래서 선물처럼 결제를 했고, 보통은 주최자가 계산하는 편이다”라고 솔직하게 답했다.

또 이날 윤아는 아이돌 출신 배우에 대한 선입견에 대한 자신의 생각도 털어놨다.

매일 아침 눈을 뜨면 ‘폭군의 셰프’ 시청률부터 확인한다는 윤아는 소녀시대 데뷔보다 드라마로 먼저 얼굴을 비쳤다고 밝혀 유재석의 놀람을 샀다. 2007년 ‘9회 말 2아웃’ 작품에 오디션 합격 후 먼저 데뷔하고 그 이후에 소녀시대로 등장했다고.

‘폭군의 셰프’에서 열연을 펼치고 있는 윤아와 강한나. 윤아 SNS 캡처

이어 19살에 찍은 첫 주연작 ‘너는 내 운명’ 속 새벽이로 큰 인기를 얻은 윤아는 “리허설 중간 드라마 촬영을 하고 온다든지, 촬영장 쉬는 시간 중 안무를 숙지하는 등 열심히 노력했다”며 당시를 회상했다.

그러면서 “먼저 얼굴을 비친 활동의 인기로 얻게 되는 기회들도 당연히 있는 것 같다. 그것조차 잘해내지 못하면 그다음은 없다고 생각한다. 제가 하기 달렸다”고 밝혔다.

또 “‘킹더랜드’ 당시 소녀시대와 2PM의 조합이라더라. 그걸 보면서 ‘편견보다 잘해나가면 좋은 반응이 있구나’라고 느꼈다”며 모든 건 증명하기에 달렸다는 생각을 전했다.