[르포] 美조지아 구금시설, 한국인 316명 귀국 앞두고 분주…버스 대기

당국 호송버스 아닌 일반버스 8대 도착…현지시간 새벽 2시께 출발할 듯

미국 조지아주 남부 포크스턴의 이민세관단속국(ICE) 구금 시설은 10일(현지시간) 밤 한국인 300여명의 귀국을 앞두고 준비 작업을 하며 분주해진 분위기였다.



이날 현지 미 동부시간 기준 오후 10시 남짓 구금 시설 앞 주차장엔 대형 버스들이 시동을 걸어둔 채 비상등 깜빡이를 켜고 대기 중이었다.

이민단속으로 체포됐던 현대차-LG엔솔 배터리공장 건설 현장 직원들이 탑승할 버스가 11일(현지시간) 미국 조지아주 포크스턴의 이민세관단속국(ICE) 구금시설에 주차돼 있다. 연합뉴스

오후 10시 20분께 마지막 버스가 도착했고, 버스 대수는 총 8대로 불었다. 버스는 모두 수감자들을 이민당국 호송 버스가 아닌 일반 민간 고속버스였다.



귀국길 지원 업무와 관련된 것으로 보이는 사람들에게 다가가 석방 시간과 탑승 방식들을 물었지만 "말해 줄 수 있는 게 없다"라는 답변만 돌아왔다.



주차장을 포함해 구금 시설 부지 전체에 취재진 접근이 제한된 가운데 이후에도 귀국길 지원 업무와 관련된 것으로 추정되는 차량들이 드문드문 구금 시설 주차장을 드나들었다.



이들 버스는 현지시간 11일 새벽 2시께 한국인 구금자들을 태우고 포크스턴의 구금시설에서 430㎞ 떨어진 하츠필드-잭슨 애틀랜타 국제공항으로 이동한다.



통상 차량으로 5시간 안팎 소요되는 거리지만, 일반 차량보다 천천히 운행할 경우 이동 시간은 더 늘어날 수 있다.



앞서 이재명 대통령은 한국시간 11일 취임 100일 기자회견에서 미국 이민 당국에 구금된 한국 노동자들의 석방 및 귀국 일정과 관련해 "가장 최신 정보로는 한국시간으로 오후 3시(현지시간 오전 2시) 구금시설에서 출발할 예정"이라고 밝혔다.



외교부 관계자는 구금됐던 한국인 총 317명(남성 307명, 여성 10명) 가운데 잔류를 선택한 1명을 제외한 316명이 자진 귀국할 예정이라고 설명했다.

이민단속으로 체포됐던 현대차-LG엔솔 배터리공장 건설 현장 직원들이 탑승할 버스가 11일(현지시간) 미국 조지아주 포크스턴의 이민세관단속국(ICE) 구금시설에 주차돼 있다. 연합뉴스

외국 국적자 14명(중국 10명, 일본 3명, 인도네시아 1명)도 대한항공 전세기를 타고 한국으로 돌아갈 예정이다.



이들은 애초 10일 새벽 구금시설에서 나와 같은 날 오후 자진 출국 형태로 귀국할 예정이었다.



그러나 지난 9일 밤 미 정부가 갑작스럽게 일방적으로 귀국 절차를 중단하면서 일정이 하루 지연돼 이들의 조속한 귀국을 기다리는 이들을 애타게 했다.



조현 외교부 장관은 이날 워싱턴DC 주미대사관에서 한국 취재진과 만나 "지금 억류 상태인 우리 국민이 내일(11일)은 비행기(전세기)를 타고 귀국할 수 있고, 그런 과정에서 일체 수갑을 채우는 일이 일어나지 않도록 다시 한번 (미국 측과) 확인했다"고 말했다.

<연합>