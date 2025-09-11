중학교 교실 3곳 중 1곳 ‘과밀’…경기 광주는 10곳 중 9곳 달해

중학교 학급 3개 중 1개는 학생 수가 28명이 넘는 ‘과밀학급’인 것으로 집계됐다.

11일 더불어민주당 고민정 의원이 교육부에서 받은 자료에 따르면 올해 전국 초·중·고교 전체 학급 23만1708개 중 16.8%(3만9123개)가 과밀학급으로 확인됐다. 전년보다 0.3%포인트 증가한 수치다.

초등학교의 과밀학급 비율은 지난해 4.56%에서 올해 2.83%로 떨어졌으나 중학교는 34.7%에서 38.8%로, 고등학교는 25.5%에서 25.7%로 오히려 올랐다.

중학교의 경우 경기(58.6%)와 인천(53.2%)은 과밀학급 비율이 절반 이상이었고, 이어 ▲제주(48.7%) ▲충남(40.8%) ▲강원(38.3%) ▲경남(37.7%) ▲대구(36.7%) 등의 순이었다.

시·군·구 단위에선 경기 광주의 과밀학급 비율이 87.7%로 가장 높았다. 과밀이 아닌 교실을 찾기 더 어려운 셈이다. 김포(82.8%)·과천(81.9%)·화성(81.8%)도 과밀학급 비율이 80%대였다.

고등학교도 경기 오산(83.7%)·용인(83.3%)·화성(81.3%), 충남 아산(80.2%) 등 4개 시·군·구의 과밀학급 비율이 80%가 넘었다. 시·도 중에선 제주(43.7%), 충남(39.7%), 경기(37.5%), 충북(31.5%), 인천(31.5%) 순이었다.

초등학교는 전반적으로 중·고교보다 상황이 나았지만, 학생이 몰리는 ‘8학군’ 지역인 서울 강남구는 과밀학급 비율이 19.1%로 전국 평균의 6배 이상이었다. 중학교(78.1%)와 고등학교(51.3%)도 평균의 2배 이상 높았다. 서울 서초구도 초등학교 17.6%, 중학교 62.0%, 고등학교 50.1%로 전국 평균을 훌쩍 넘겼다.

고 의원은 "학령인구가 감소하지만 ‘콩나물 교실’이라 불리는 과밀학급은 증가하고 있다”며 “적정학급 규모 기준을 설정하고 교육 재정과 교원 수급계획을 다시 세워야 한다”고 강조했다.