'송혜교 닮은꼴' 티베트 여성 식당 종업원, 中 현지서 인기 폭발

배우 송혜교와 닮은꼴로 중국에서 화제가 된 티베트 여성 용종(27).SCMP

중국 윈난성 샹그릴라의 식당에서 일하는 티베트 여성 종업원이 배우 송혜교와 닮은꼴로 현지에서 화제다.

10일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 "샹그릴라의 한 식당에서 일하는 티베트 여성이 한국 배우 송혜교를 닮았다는 이유로 SNS에서 화제를 모으고 있다"고 보도했다.

사진 속 화제의 주인공은 중국 남부 윈난성 다칭 티베트족 자치주 샹그릴라의 식당에서 근무하는 여성 종업원 용종(27)이다.

용종은 중국 남부 윈난성 다칭현 출신으로 3년 전 해당 식당에 종업원으로 취직했고, 춤과 노래를 부르는 일을 담당해 여러 차례 공연을 펼쳐왔다.

해당 식당은 티베트 전통 문화를 체험할 수 있는 식당이다.

최근 전통 의상을 입고 공연하는 용종의 모습이 사회관계망서비스(SNS)에 확산되자, 이후 식당에는 그녀를 보기 위해 전세계 관광객들의 발걸음이 끊이지 않았고, 한국에서 영상을 보고 찾아온 팬도 있는 것으로 전해졌다.

또 그녀의 공연이 끝나면 사진 요청이 줄을 이을 정도로 폭발적 인기를 얻고 있다.

산시성에서 온 한 관광객은 "아내와 함께 용종을 보기 위해 왔다"고 말했고 또 다른 관광객은 "자연미인이 드물다"고 평가했다.

용종은 자신을 향해 쏟아지는 관심에 "누군가 나를 보기 위해 먼 도시까지 와준다는 것에 감동 받았다"며 감사를 표했다.