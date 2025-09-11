군산~목포 서해안철도, 국정과제 실현 위한 5개 시군 협력 나서

서해안철도(군산~목포선)의 국가계획 반영과 건설 실현을 위한 전남북 5개 시군 협의회가 11일 전남 영광군청에서 열렸다.

이날 협의회에는 철도가 경유하는 군산시, 부안군, 고창군, 영광군, 함평군의 단체장·부단체장, 관계 공무원들이 참석해 추진 현황을 공유하고 공동 대응 방안을 논의했다.

11일 전남 영광군청에서 열린 서해안철도(군산~목포선)의 국가계획 반영과 건설 실현을 위한 전남북 5개 시군 협의회에서 단체장 등이 손을 맞잡고 있다. 고창군 제공

참석자들은 서해안철도가 국가 균형발전과 지역 상생을 위한 핵심 교통 인프라라는 점에 인식을 같이하고, 제5차 국가철도망 구축계획에 반영될 수 있도록 여론 형성과 중앙정부 설득 전략을 함께 추진하기로 했다.

김영민 군산시 부시장은 “군산에서 목포까지 서해안철도가 연결되면 서해선, 장항선, 새만금선과 이어져 군산 중심의 서해안 남북축 철도가 완성된다”며 “국토균형발전과 서해안 시대 개막을 위한 핵심 과제로 반드시 국가 계획에 포함돼야 한다”고 강조했다.

협의회는 앞으로 정례 간담회와 공동 용역, 정책 건의, 범국민 홍보 등을 통해 사업의 필요성과 당위성을 지속적으로 알릴 방침이다.

서해안철도는 총연장 110㎞로 건설에는 4조7919억원이 소요될 것으로 추산된다. 현재 제4차 국가철도망구축계획(2021∼30년)에서는 추가 검토 사업으로만 반영돼 있으며, 제5차 계획(2026∼35년)에서는 신규 사업으로 채택될 필요가 있다는 지적이다.