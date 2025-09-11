‘세종 한솔동 고분군’ 국가 사적 지정

백제 때 지역 수장층 무덤 추정

국가유산청은 ‘세종 한솔동 고분군’(사진)을 국가지정문화유산 사적으로 지정했다고 11일 밝혔다.



‘세종 한솔동 고분군’은 백제의 웅진 천도(475년) 전후에 축조된 옛 무덤들로, 2007년 행정중심복합도시 개발 과정에서 발굴됐다. 현재는 굴식돌방무덤 7기와 돌덧널무덤 7기가 유적공원으로 정비되어 있다. 그중 2호분으로 불리는 무덤은 무덤방 길이가 404㎝, 너비 436㎝, 높이 330㎝로 매우 커서 발견 당시 ‘지하 궁전’으로 불리기도 했다. 국가유산청은 “인근 나성동 도시 유적과 토성 등의 입지나 무덤방의 규모, 축조 기술 등을 미뤄 보면 ‘세종 한솔동 고분군’은 당시 이 지역 최고 수장층의 무덤들로 추정된다”며 “이번 사적 지정은 계획도시 세종시의 역사적 배경을 새롭게 인식할 수 있는 계기가 될 것”이라고 평가했다.