왜 마약과의 전쟁은 실패를 반복하나

마약전쟁/ 요한 하리/ 이선주 옮김/ 어크로스/ 2만2000원

미국과 멕시코 국경을 배경으로 마약 카르텔과의 전쟁을 그린 영화 ‘시카리오’는 사실적이면서도 충격적인 내용으로 2015년 개봉 당시 화제를 일으켰다. 공권력은 무기력하고 폭력이 일상인 현실에서, ‘마약상 척결’을 기대하고 작전에 투입된 연방수사국(FBI) 요원은 현실 정치와 개인의 복수로 얼룩진 결말을 마주하고 당혹스러워한다. 마약상 두목 한 명을 제거하는 서사로 완성되던 기존 영화들과 달리 ‘시카리오’는 정부의 암묵적인 용인으로 이뤄지는 마약상 교체를 통해 과연 정의로운 전쟁이 가능하기는 한지, 우리는 정말 이 마약전쟁에서 이기고 있는 건지에 대한 날카로운 질문을 던진다. 넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘나르코스’에도 비슷한 내용이 나온다. 콜롬비아의 전설적 마약왕 파블로 에스코바르와 남미 마약 제국의 흥망성쇠를 다룬 이 드라마는 에스코바르 제거 이후 더 많은 파벌, 더 치열한 권력 싸움, 더 잔인해진 폭력을 여과 없이 보여준다.

중남미에서 가장 큰 감옥(세코트)을 건설해 마약 카르텔 척결로 전 세계적 조명을 받은 엘살바도르에서 상반신을 탈의한 채 차곡차곡 포개진 수감자들의 모습. 세계일보 자료사진

지금도 수많은 국가에서 이런 ‘마약전쟁’을 벌이고 있다. 우리는 마약과의 전쟁을 통해 무엇을 얻는 걸까. 이 싸움은 왜 끝나지 않는 걸까. 우리가 없애려는 것은 과연 사람인가 아니면 시스템인가. 저널리스트이자 베스트셀러 작가인 요한 하리는 이 질문에 대한 답을 찾기 위해 현장을 찾았다. 그는 “우리는 지금까지 완전히 잘못된 방식으로 마약 문제에 접근해왔다”는 확신을 갖고 문제에 접근한다.



저자는 마약과 폭력이 단순히 범죄자들의 타고난 악함 때문이 아니라, 정책의 실패, 시스템의 부작용이라고 지적한다. 그는 마약 사용자, 중독자, 밀매자들이 어떻게 ‘적’으로 만들어졌는지 100년에 걸친 역사를 추적한다. 그 시작은 1930년대 미국이다. 미국 연방마약국(FBN)의 초대 국장이었던 해리 앤슬링거는 ‘마약과의 전쟁’이라는 개념을 처음 만들어낸 인물이다. 그는 마약에 대한 공포를 조직적으로 퍼뜨렸다. 특히 마리화나가 흑인과 히스패닉 이민자들에게 퍼지고 있다는 점을 강조하며 인종주의적 혐오를 부추겼다. 그는 “마리화나는 흑인이 백인 여성을 유혹하게 만든다”는 식의 주장을 공공연히 펼쳤고, 언론과 정치권은 이를 그대로 받아들였다. 그리고 이런 정책은 중독자들을 ‘도움이 필요한 사람’이 아니라, ‘처벌받아야 할 범죄자’로 만들었다.

저자는 길거리에서 만난 마약 중독자들을 통해 이들에게 필요한 것은 처벌이 아니라는 점을 강조한다. 그가 라스베이거스 거리에서 만난 레이철은 길거리 성매매를 하며 살아가는 헤로인 중독자지만, 그에게 마약은 ‘쾌락’의 목적이 아니었다. 어린 시절의 학대, 성폭력, 사회적 고립, 경제적 빈곤이라는 복합적인 상처를 억누르기 위한 ‘진통제’ 같은 것이었다.



중독에 대한 사람들의 인식은 단순하다. 마약은 중독성이 강한 물질이고, 한 번 손을 대면 빠져나올 수 없다는 통념이 있다. 그러나 저자는 브루스 알렉산더 박사의 ‘쥐 공원 실험’을 제시하며 이를 뒤집는다. 기존 실험에서 쥐를 좁은 우리에 가두고 마약과 일반 물을 선택하게 하면 대부분 마약을 선택했지만, 알렉산더 박사 실험에서는 쥐에 넓은 공간과 놀잇감이 있고, 다른 쥐와 상호작용이 가능한 ‘쥐 공원’을 제공했다. 그리고 결과는 반대였다. 쥐들은 마약에 거의 손대지 않았다. 외롭고 고립된 쥐는 마약을 택해도, 연결되고 안정된 쥐는 그렇지 않았다.



저자는 이를 인간에게도 적용해 중독의 진짜 원인이 약물 자체가 아니라, 사람 간의 연결 단절, 사회적 고립, 정서적 고통임을 강조한다. “중독의 반대는 절제가 아니다. 중독의 반대는 연결”이라는 의미다.



그 예로 2001년 포르투갈이 있다. 포르투갈은 모든 마약의 개인 사용을 처벌하지 않기로 결정하고 대신 중독자들에게 치료와 상담, 직업 훈련 등 실질적인 도움을 제공했다. 많은 사람이 마약 사용 증가를 우려했지만, 결과는 성공적이었다. 마약 사용률은 줄었고, 인체면역결핍바이러스(HIV) 감염률과 범죄율도 떨어진 것이다.



저자는 이를 근거로 범죄자에게 총을 들이대는 대신 사람에게 손을 내밀어야 한다고 말한다. 마약이 나쁜 것이고, 마약상은 악당이며, 중독자는 실패자라는 이분법은 단순하고 명쾌하지만 문제 해결에는 도움이 되지 않는다. 우리가 진짜 싸워야 할 대상은 ‘마약’이 아니라, 고통에 무관심한 사회, 연결을 단절하는 구조, 사람을 처벌의 대상으로만 보는 정책이다.



자신의 가족이 중독으로 고통받았던 경험을 바탕으로 이 책을 쓴 저자는 “이제 우리는 이 전쟁이 실패했다는 것을 인정할 때가 되었다”며, 중독자에게 필요한 것은 감옥이 아니라 치료이고, 우리가 바꿔야 할 것은 사람 한 명이 아니라 그 사람을 둘러싼 환경, 사회, 정책이라고 강조한다.