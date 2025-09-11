취임 100일 기자회견하는 이재명 대통령 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

이재명 대통령이 취임 100일째가 되는 11일 서울 청와대 영빈관에서 내·외신 기자 150여명이 참석한 가운데 ‘회복을 위한 100일, 미래를 위한 성장' 기자회견을 가졌다. 먼저 취임 100일 간의 성과를 담은 영상을 시청하고, 모두발언을 진행했다.

이 대통령은 모두발언에서 “회복과 정상화의 토대 위에서 도약과 성장의 미래를 열겠다”며 그간의 소회와 미래 비전을 밝혔다.

이어 기자단에서 준비한 대표 질문과 명함 추첨, 지목을 통한 질의 응답 시간을 가졌다. 이 대통령은 최대한 많은 기자들의 질문 받기 위해 당초 예상했던 90분을 훌쩍 넘긴 2시간 30분 가량 기자회견을 진행했다.