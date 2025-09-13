대기업 임원 출신의 인생 2막 ‘성장 공식’

오늘도 성장하고 있습니다/ 이병남/ 해냄출판사/ 1만8000원

LG인화원 원장을 지낸 저자가 은퇴 후에 깨달은 삶의 공식을 담은 책이다.



대기업 임원 출신으로 나름 경제적으로 심리적으로 은퇴를 잘 준비했다고 여겼지만, 막상 닥치고 보니 한동안 신체 노화와 함께 사회적 자아가 단절된 듯한 불안과 우울을 겪는다. 심적인 혼란 후 자신의 내면 소리에 귀 기울이게 된 그는 인생 후반부는 “곧기만 한 직선이 아니라 오르막과 내리막이 있는 곡선” 형태임을 자각한다. 조직에 있을 땐 성과를 위해 치열하게 일직선으로 달렸다면, 퇴직 후 자연인으로 살아가면서는 발전과 정체를 거듭하며 타인과 더불어 사는 관계를 배우는 것임을 깨닫게 된다.

저자는 이러한 성찰을 바탕으로 은퇴를 앞둔 인생 후배들을 위한 성장 공식 세 가지를 제시한다. 삶의 중심을 역할(doing)에서 존재(being)로 옮기기, 삶의 속도를 치·치·집(치열하게 치밀하게 집요하게) 모드에서 느·조·심(느리게 조용하게 심심하게) 모드로 바꾸기, 젊은 세대를 축복하고 이들을 조건 없이 키우는 노년 보내기이다. 저자는 “영원한 현역은 없다. 새롭게 살려면 과거와의 탯줄을 잘라야 한다”고 강조한다. 인생 2막에서 명함과 명예 뒤에 있는 자신의 ‘쓸모’를 찾는 여정을 담고 있다.