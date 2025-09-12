젊은층 공략… 이마트, 퀵커머스 늘린다

고객 절반… 소용량·간편식 인기

연내 점포 80개·상품 1만개로 ↑

이마트가 퀵커머스(즉시 배송) 서비스 가능 점포를 80여개로, 상품은 1만여개로 늘려 퀵커머스 서비스를 본격 확대한다. 이마트는 1시간 안에 배송하는 퀵커머스 서비스 점포를 61개에서 올해 80여개로 늘린다고 11일 밝혔다. 상품 수는 6000개에서 1만개 이상으로 확대할 계획이다.



이마트는 지난해 11월 왕십리점과 구로점을 배달 플랫폼 배달의민족에 입점해 퀵커머스 서비스를 시작했다. 이달부턴 SSG닷컴 애플리케이션(앱)에서 시행하는 ‘바로퀵’ 서비스도 선보였는데, 바로퀵 가능 점포도 19개에서 60개로 늘리기로 했다. 젊은 층의 퀵커머스 서비스 이용 빈도가 높고, 오프라인 매장의 강점인 식료품 구매 비중이 높아 성장 가능성이 크다고 판단한 것으로 분석된다.



이마트 관계자는 “퀵커머스 추이를 분석해보니 20·30 고객 비중이 전체 고객의 절반 이상에 달하는 것으로 나타났다”고 말했다. 퀵커머스 매출에선 신선·가공식품 등 그로서리(식료품) 비중이 90%에 달했다. 소용량 상품과 델리, 냉동육, 밀키트 등 간편식에 대한 관심이 높았다고 한다.