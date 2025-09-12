6만% 살인이자… 서민 등친 사채조직

‘신용불량자도 대출이 가능하다’며 저신용자를 유인해 최고 6만%의 살인적 이자를 부과한 불법 사채업체 조직원들이 경찰에 붙잡혔다. 이들은 4년간 100여명의 피해자에게 초고금리로 돈을 빌려주고 18억원을 뜯어냈다.
서울경찰청 형사기동대는 대부업법 위반과 채권추심법 위반 등 혐의로 사채조직원 17명과 대포폰 제공자 13명 등 총 32명을 검거했다고 11일 밝혔다. 이 중 11명은 구속 상태로 검찰에 송치됐다. 경찰에 따르면 이들은 2020년 7월부터 지난해 11월까지 전국 103명을 상대로 약 7억1000만원을 빌려주고 18억원을 상환받았다. 법정이자율(20%)을 훨씬 웃도는 고리 이자를 챙긴 것이다.
이들 조직은 대부업 등록을 하지 않고 ‘매크로 프로그램’을 이용해 온라인 포털사이트 카페에 “서류 없이 대출할 수 있는 곳”이라는 내용의 광고를 올렸다. 매크로는 특정 작업을 자동 반복하도록 하는 소프트웨어다. 조직은 피해자들을 유인한 뒤 비대면으로 대출 심사를 진행하면서 크게 두 가지를 요구했다. 가족·지인의 개인정보와 차용증 위에 신분증을 올리고 얼굴이 나오게 촬영한 사진이다.
이렇게 확보한 개인정보를 바탕으로 피해자들이 연체할 경우 단계별로 수위를 높여가며 악질 추심을 이어갔다.
대출 후 일주일가량이 지나도 돈을 갚지 않으면 단체채팅방을 개설하고 가족·지인을 초대해 모욕적인 메시지를 쏟아냈다. 조직원들은 “현금 빌려가서 도박으로 탕진 후 정신병원 간다 하고 연락두절”이라며 피해자를 비난했고, 피해자가 “보이스피싱을 당했다. 나가달라”고 해명하자 “가족·지인 정보 팔아먹은 사기꾼”이라며 몰아세웠다.
피해자는 20∼50대 회사원과 자영업자가 대부분이었다.
피해자들은 소액 대출의 함정에 빠져 연 4000%에서 최고 6만%에 달하는 이자를 낸 것으로 조사됐다.
대부분 10만∼30만원을 빌렸는데, 6일 안에 갚지 못하면 하루에 5만원씩 연장비를 부과했다. 피해자 A(31)씨는 2023년 5월 30만원을 빌린 뒤 약 반년 만에 연 6만8377%의 이자율을 적용받아 원리금 311만원을 상환했다. 이들은 수사망을 피하기 위해 대포통장 대신 현금입출금기(ATM) 스마트출금 방식을 이용했다. 대출금은 무통장 입금하고, 원리금은 스마트출금으로 회수한 것이다. 피해자가 본인 은행 애플리케이션(앱) 화면에 뜬 인증번호를 실시간으로 알려주면 사채업자는 ATM에 가서 번호를 입력하고 돈을 찾아갔다.