6만% 살인이자… 서민 등친 사채조직

‘신용불량자 대출 가능’ 광고 유인

103명에 고금리 대출 18억 뜯어

警, 조직원 등 32명 검거·11명 구속

‘신용불량자도 대출이 가능하다’며 저신용자를 유인해 최고 6만%의 살인적 이자를 부과한 불법 사채업체 조직원들이 경찰에 붙잡혔다. 이들은 4년간 100여명의 피해자에게 초고금리로 돈을 빌려주고 18억원을 뜯어냈다.



서울경찰청 형사기동대는 대부업법 위반과 채권추심법 위반 등 혐의로 사채조직원 17명과 대포폰 제공자 13명 등 총 32명을 검거했다고 11일 밝혔다. 이 중 11명은 구속 상태로 검찰에 송치됐다. 경찰에 따르면 이들은 2020년 7월부터 지난해 11월까지 전국 103명을 상대로 약 7억1000만원을 빌려주고 18억원을 상환받았다. 법정이자율(20%)을 훨씬 웃도는 고리 이자를 챙긴 것이다.

불법 사채조직이 SNS에 피해자들을 ‘사기꾼’, ‘개쓰레기’ 등으로 모욕하며 차용증 사진과 함께 박제한 게시물들. 서울경찰청 형사기동대 제공

이들 조직은 대부업 등록을 하지 않고 ‘매크로 프로그램’을 이용해 온라인 포털사이트 카페에 “서류 없이 대출할 수 있는 곳”이라는 내용의 광고를 올렸다. 매크로는 특정 작업을 자동 반복하도록 하는 소프트웨어다. 조직은 피해자들을 유인한 뒤 비대면으로 대출 심사를 진행하면서 크게 두 가지를 요구했다. 가족·지인의 개인정보와 차용증 위에 신분증을 올리고 얼굴이 나오게 촬영한 사진이다.



이렇게 확보한 개인정보를 바탕으로 피해자들이 연체할 경우 단계별로 수위를 높여가며 악질 추심을 이어갔다.



대출 후 일주일가량이 지나도 돈을 갚지 않으면 단체채팅방을 개설하고 가족·지인을 초대해 모욕적인 메시지를 쏟아냈다. 조직원들은 “현금 빌려가서 도박으로 탕진 후 정신병원 간다 하고 연락두절”이라며 피해자를 비난했고, 피해자가 “보이스피싱을 당했다. 나가달라”고 해명하자 “가족·지인 정보 팔아먹은 사기꾼”이라며 몰아세웠다.

피해자는 20∼50대 회사원과 자영업자가 대부분이었다.



피해자들은 소액 대출의 함정에 빠져 연 4000%에서 최고 6만%에 달하는 이자를 낸 것으로 조사됐다.



대부분 10만∼30만원을 빌렸는데, 6일 안에 갚지 못하면 하루에 5만원씩 연장비를 부과했다. 피해자 A(31)씨는 2023년 5월 30만원을 빌린 뒤 약 반년 만에 연 6만8377%의 이자율을 적용받아 원리금 311만원을 상환했다. 이들은 수사망을 피하기 위해 대포통장 대신 현금입출금기(ATM) 스마트출금 방식을 이용했다. 대출금은 무통장 입금하고, 원리금은 스마트출금으로 회수한 것이다. 피해자가 본인 은행 애플리케이션(앱) 화면에 뜬 인증번호를 실시간으로 알려주면 사채업자는 ATM에 가서 번호를 입력하고 돈을 찾아갔다.