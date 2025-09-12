[재미로 보는 오늘의 운세] 9월 13일 (토요일)

쥐

96년생 냉정한 눈으로 바라보고 판단해라.

84년생 대화의 본질을 인식하고 의견을 제시하라.

72년생 주변을 미워하기보다는 내면을 안정시켜라.

60년생 자금 압박 때문에 스트레스가 심하다.

48년생 난감한 일은 동남 방향으로 이동하라.

36년생 손재수가 있고 억지부리면 질병이 두렵다.

소

97년생 자기관리를 잘해야만 마음처럼 유지될 수 있다.

85년생 단순하게 생각하면 금방 끝날 일이다.

73년생 아침을 일찍 열면 길한 일이 있다.

61년생 일을 재미있게 하느냐는 지성과 관련된다.

49년생 적다고 얕보지 말고 대규모도 겁먹지 마라.

37년생 나서지 말고 뒷짐지고 지켜보는 것이 좋다.

범

98년생 어렵사리 얻은 것을 쉽게 잃을 수 있다.

86년생 가능성이 떨어지는 이유를 파악하라.

74년생 도리를 지켜지 않으면 지탄을 면치 못한다.

62년생 내면을 들여다볼 수 있는 여유를 가져라.

50년생 전문가들의 조언을 들어봐도 확신이 없다.

38년생 말 같지도 않는 말을 한다면 고통이 온다.

토끼

99년생 적임자를 구하지 못하면 심신이 피곤해진다.

87년생 남의 눈치에 민감하면 주관이 떨어진다.

75년생 빨리 뛰어가는 사람은 넘어지거나 쉽다.

63년생 가뭄 끝에 단비를 만만다.

51년생 구심점이 없으면 전체가 흔들리는 법.

39년생 사소한 일로 다투면 다음 일까지 그르친다.

용

00년생 신종 직업에 공부하고 기획하는 시기다 .

88년생 바깥일은 잘 되지만 집안 일이 문제다.

76년생 전문직종의 종사자는 호기를 맞이한다.

64년생 앞서나가는 사람을 부러워할 필요가 없다.

52년생 심약한 사람은 건강을 잃을 수 있다.

40년생 한쪽 눈을 감고 바라보지 말라.

28년생 힘든 고비가 두렵지 않다면 성장할 것이다.

뱀

01년생 일을 결정할 때 면밀히 검토하자.

89년생 화를 자초하는 사람들은 물욕에서다.

77년생 서남방에서 통신이 온다.

65년생 적은 것도 즐거움으로 여겨야 한다.

53년생 주변상황이 개선되고 자금도 호전된다.

41년생 자신을 너무 과대평과는 금물이다.

29년생 똑같은 말도 표현방법에 따라 감정이 달라진다.

말

02년생 .믿었던 사람이 의외로 등을 돌린다.

90년생 도움을 줄 수 있는 여유를 가져라.

78년생 우직하면 신뢰를 주지만 이득은 어렵다.

66년생 일이 힘들어 회피하고 싶은 마음이 든다.

54년생 기존에 있는 것은 신선한 느낌이 없다.

42년생 비빌 언덕이 있어야 불평도 하는 법이다.

30년생 불안을 안고 살아가는 것은 괴롭다.

양

03년생 직업적으로 좋은 소식을 접한다.

91년생 관재수나 신용상 문제에 조심하자 .

79년생 한 번의 아픔은 경험이 될 수 있다.

67년생 능력이 없으면 불필요한 존재가 된다.

55년생 조직 내에 불화감이 조장될 우려가 있다.

43년생 코너로 몰리면 사면초가에 빠지기 쉽다.

31년생 오래 간직하기는 힘드니 기대는 하지 마라.

원숭이

04년생 쉽게 생각하면 나중에 후회한다.

92년생 감정을 자제 못하면 금전 손실이 많아진다.

80년생 부지런함이 요구되는 때이다.

68년생 변명이 잦으면 신뢰를 잃는다.

56년생 때로는 주관적인 견해가 효과적이다.

44년생 동서방에서 좋은 통신이 온다.

32년생 자신이 맡은 분야에 혼신의 힘을 다해라.

닭

05년생 이해하는 마음과 양보가 최선책이다.

93년생 요구만 한다면 진전되기 힘들어 보인다.

81년생 정답을 알고 싶다면 과정에 충실하라.

69년생 위기의식을 가지는 것도 피해망상이다.

57년생 시간이 지나고 때가 되면 자연히 해결.

45년생 반가운 사람을 만나도 내색하지 말아라.

33년생 전체를 먼저 생각하면 자신을 돌볼 여유가 없다.

개

06년생 헛소문 신경 쓰지 말고 초심을 유지하자.

94년생 용기 없는 사람은 소극적 삶이다.

82년생 이성간에는 융통성 있게 행동하라.

70년생 앞선 사람이 바람막이 역할을 해준다.

58년생 의견차이는 상대의 의중을 파악하라.

46년생 신용에 금이 가면 일하기 힘들어진다.

34년생 무심코 행한 말과 행동 때문에 상처받는다.

돼지

95년생 정신적 긴장감이 없으면 현실에 안주한다.

83년생 매사에 간결한 입장정리가 필요.

71년생 정열이 없는 사람은 의욕 역시 떨어진다.

59년생 주인의식을 가지고 주변을 살펴보라.

47년생 질적인 것을 추구하는 것이 바람직하다.

35년생 가까운 사람 때문에 곤란한 지경에 이른다.