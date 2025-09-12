국가전략기술 AI 등 7개 추가… 2025년 발생 비용부터 세제 혜택

정부가 생성형 인공지능(AI) 등 7개 기술을 국가전략기술 세부기술에 추가했다.



기획재정부는 세법 시행령 개정안을 입법예고한다고 11일 밝혔다. 일반 연구개발(R&D)에 비해 더 높은 세액공제율(중소기업 40∼50%, 중견·대기업 30∼40%)이 적용되는 국가전략기술은 종전 7개 분야 71개 기술에서 AI가 추가돼 8개 분야 78개 기술로 확대된다.



추가된 세부기술은 생성형 AI, 에이전트 AI, 학습 및 추론 고도화, 저전력·고효율 AI 컴퓨팅, 인간 중심 AI, AI형 자율운항 기술, 탑승자 인지 및 인터페이스 등이다. AI 관련 기술은 올해 1월1일 이후 발생한 비용부터 세액공제 혜택을 받는다.