국힘 ‘권성동 체포안’ 격론 끝 표결 보이콧

두 차례 의총… 권 “찬성표 던져달라”

“정치 특검 수사 거부” 전원 불참 결정

송언석 “체포안 가결 李 취임 100일 선물”

11일 국민의힘 권성동 의원에 대한 체포동의안 표결 참여를 두고 의원총회에서는 갑론을박이 오고 갔다. “불체포특권을 포기하겠다”고 공언한 권 의원은 동료 의원들에게 찬성표를 던져달라고 호소했으나 의원들 사이에서는 ‘부당한 정치특검 수사에 찬성표를 던질 수 없다’는 의견도 적지 않았다. 결국 이날 국민의힘 의원들은 전원 표결에 불참했다.



이날 국민의힘 최수진 원내수석대변인은 본회의 직전 열린 의원총회 후 기자들과 만나 “저희 당은 체포동의안 (표결)에 불참하기로 했다”며 “많은 의원들의 의견이 그렇게 모아졌다”고 밝혔다.

정치자금법 위반 혐의를 받는 국민의힘 권성동 의원이 11일 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에 자신의 체포동의안이 상정된 후 신상발언을 하고 있다. 허정호 선임기자

국민의힘은 체포동의안 대응 전략을 논의하기 위한 의원총회를 열었으나 결론을 내지 못해 본회의 전 다시 의총을 속개하고 나서야 표결 불참에 뜻을 모았다. 권 의원이 의총에서 “나와의 의리를 생각하지 말라”며 직접 찬성 투표를 부탁했고, 일부 의원들도 ‘당당하게 불체포특권을 포기하는 모습을 국민께 보여주자’는 의견을 냈으나 특검 수사에 대한 비토 기류가 더욱 강했던 것으로 전해졌다. 한 중진 의원도 기자들과 만나 “불체포특권 자체가 정치적인 수사를 방어하는 수단인데 권 의원에 대한 수사가 바로 정치보복 그 자체 아니냐”며 표결 불참 의사를 밝혔다.



국민의힘은 체포동의안 투표가 시작되자 본회의장을 퇴장한 뒤 특검 규탄대회를 열었다.



송언석 원내대표는 “지금 특검은 우리 당의 추경호 전 원내대표와 권성동 전 원내대표를 일제히 공격하고 있다”며 “거대야당의 폭거를 지휘하고 있던 당시 이재명 (더불어민주당) 대표를 강하게 비판했던 우리당 전임 원내대표들에 대한 정치보복”이라고 목소리를 높였다. 송 원내대표는 “체포동의안 가결은 정치특검과 민주당이 이 대통령 취임 100일 기념잔치에 바치는 선물”이라며 “겉으로는 통합의 정치를 이야기하면서 뒤에서는 야당을 말살하는 이재명 정권의 표리부동한 정치를 강력 규탄한다”고 꼬집었다.