“자기 구명조끼까지 내줬다”…숨진 해경의 마지막 모습

구명조끼 벗어주는 이재석 경장. 인천해양경찰서 제공

갯벌에 고립된 노인을 구하려다 실종된 30대 해양경찰관이 숨진 채 발견됐다.

11일 중부지방해양경찰청 특공대는 이날 오전 9시 41분쯤 인천시 옹진군 영흥도 인근 해상에서 영흥파출소 소속 이재석(34) 경장을 발견했다. 이 경장은 심정지 상태로 인양돼 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨졌다.

이 경장은 이날 새벽 3시 30분쯤 영흥도 갯벌에서 중국 국적의 70대 남성 A씨가 밀물에 고립됐다는 신고를 받고 현장에 출동했다. A씨는 어패류를 잡다 발을 크게 다쳐 거동이 불가능한 상태였다.

구조 과정에서 이 경장은 A씨의 안전을 확보하기 위해 자신이 착용하던 구명조끼를 벗어 건네준 뒤 함께 헤엄쳐 나오다 실종됐다. A씨는 약 50분 뒤 해경 헬기에 의해 구조돼 치료를 받고 있으며 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.

사고 직전 현장 영상에는 이 경장이 손전등과 무전기를 든 채 구명조끼를 A씨에게 건네는 장면이 담겼다. 물살에 휩쓸리며 중심을 잃고 비틀거리는 상황에서도 무전을 이어갔고, 상공을 비행하던 드론을 향해 구조 신호를 보내는 모습도 확인됐다.

이 경장은 해병대 만기 전역 뒤 오랜 준비 끝에 2021년 해양경찰 순경 공채로 입직했다. 인천해경 300t급 경비함정과 영흥파출소에서 근무하며 각종 표창을 받았고, 지난달 경장으로 승진했다. 이달 4일이 생일이었지만 주꾸미잡이 철을 맞아 연가를 내지 않고 근무를 이어왔다.

해경은 정확한 순직 경위를 조사하는 한편 “자신을 희생해 타인의 생명을 구한 고인의 고귀한 희생이 헛되지 않도록 철저히 조사하겠다”고 밝혔다.