파주, 경제자유구역 지정 준비 본격 착수

市, 예산 확보·투자 설명회 개최

경기 파주시가 경제자유구역 지정을 향한 본격적인 행보에 나섰다.



11일 파주시에 따르면 경제자유구역 지정을 위한 예산을 확보하고 기업 유치를 위한 설명회를 개최한다는 방침이다.



시는 지난해 12월 운정신도시 인근 교하동 일대에 바이오·디스플레이·미디어콘텐츠 산업을 전략산업으로 한 ‘파주 경제자유구역 기본구상안’을 마련했다.



여러 후보지와의 경쟁에서 우위를 점하기 위한 차별화 전략이 시가 풀어나가야 할 숙제다. 파주시는 이를 위한 첫 수순으로 2025년도 제3회 추가경정예산에 용역비를 편성해 차별화된 개발계획 마련을 위한 연구용역에 착수할 예정이다. 또 오는 11월 3대 전략산업 관련 기업 및 기관을 대상으로 한 ‘파주 경제자유구역 설명회’를 시작으로 적극적인 투자유치 활동을 벌여 나가며 파주 경제자유구역 입주 수요를 확보해 나갈 방침이다.