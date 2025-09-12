금천구, 13일 ‘e-스포츠 페스티벌’ 개최

청소년·일반부별 게임 경기 펼쳐

‘레전드 게이머’ 이벤트 매치도

서울 금천구가 유명 전 프로게이머가 참가하는 ‘2025 금천 e-스포츠 페스티벌’을 연다.



11일 금천구에 따르면 구청이 주최하고 우리은행과 현대아울렛이 후원하는 이번 행사는 13일 현대아울렛 가산점에서 열린다. 새로운 생활체육 형태로서의 e-스포츠를 통해 건강한 여가문화의 장을 마련하고자 기획됐다.



행사는 관내 중·고등학생을 대상으로 한 청소년부와 만 19세 이상의 관내 주민과 관내 직장인 등 생활주민을 대상으로 한 일반부로 나뉜다. 청소년부는 5대5 슈팅 게임 ‘발로란트’를, 일반부는 실시간 전략 시뮬레이션 게임 ‘스타크래프트’를 종목으로 한다.



행사를 위해 참가자를 모집해 이달 6일 오프라인 예선을 통해 결선자를 선발했다. 결선에는 e-스포츠 중계의 전설로 불리는 전용준 캐스터가 사회를 맡는다. 전 프로게이머 이제동·송병구가 참여하는 이벤트 매치와 사인회도 열린다. 글로벌 인기 격투게임 ‘철권8’ 이벤트 매치, 철권8 캐릭터들과 사진을 찍을 수 있는 포토존, 300만원 상당의 경품 추첨 등도 진행된다.



유성훈 구청장은 “이번 페스티벌 개최를 시작으로 생활체육으로서 e-스포츠의 인식을 개선하고 세대 간 소통을 촉진할 수 있길 바란다”고 말했다.