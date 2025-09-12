서울 강남구가 다음 달 12일 라움 아트센터에서 열리는 미혼 남녀 만남 행사 ‘썸 in 강남’ 참가자를 모집한다.
구는 21일 오후 6시까지 구청 홈페이지에서 참가신청을 받는다고 11일 밝혔다.
강남문화재단이 주관하고 신한은행이 후원하는 이 행사는 ‘문화가 있는 만남’을 지향한다. 자기 소개, 취향 밸런스 게임, 일대일 눈맞춤 대화, 저녁 식사, 차례로 자리를 옮겨 가며 나누는 일대일 순번 대화 등 7시간 동안 다채로운 프로그램이 진행된다. 남성 참가자 30명은 식전 선착순으로 메이크업을 받을 수 있다. 최종 커플이 되면 데이트권도 준다.
구에 거주하거나 직장을 둔 27~39세 미혼 남녀가 신청 대상이다. 자영업자와 프리랜서도 가능하며 혼인 이력이 없어야 한다. 구는 서류 심사와 무작위 추첨을 거쳐 남녀 50명씩 선정해 26일까지 개별 통보할 예정이다. 참가비는 무료다.
평생의 연인, ‘썸in강남’서 찾으세요
입력 : 2025-09-12 06:00:00
수정 : 2025-09-11 22:50:06
수정 : 2025-09-11 22:50:06
구, 10월 무료 미혼남녀 만남 행사
27∼39세 대상… 21일까지 신청
27∼39세 대상… 21일까지 신청
서울 강남구가 다음 달 12일 라움 아트센터에서 열리는 미혼 남녀 만남 행사 ‘썸 in 강남’ 참가자를 모집한다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지