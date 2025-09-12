美 구금 한국인 탑승 전세기 한국으로 출발…12일 오후 3시 도착

미국 이민 당국에 의해 조지아주에 구금됐던 한국인 300여명이 탄 전세기가 조지아주 하츠필드-잭슨 애틀랜타 국제공항을 출발했다.

미국의 이민단속으로 구금됐던 현대차-LG엔솔 배터리공장 건설 현장 직원들이 11일(현지시간) 미국 조지아주 포크스턴 이민세관단속국(ICE) 구금시설을 나서며 버스에 탑승하고 있다. 미국 조지아주=연합뉴스

외교당국 등에 따르면 조지아주 남부 포크스턴의 이민세관단속국(ICE) 구금시설에 구금됐던 한국인 300여명은 11일(현지시간) 오전 2시18분(한국시간 11일 오후 3시18분) 풀려나 한국 기업이 마련한 버스 8대에 나눠 타고 6시간을 달려 공항에 도착했다. 미국 이민 당국의 기습 단속으로 현대차그룹-LG에너지솔루션 배터리 합작공장 건설 현장에서 체포·구금된 지 7일 만이다.

이들은 미국 측이 약속한 대로 구금시설을 나서 수갑 등 신체적 구속 없이 평상복 차림으로 버스를 타고 이동했다. 이들을 태운 대한항공 전세기는 당초 예정된 시간이었던 정오보다 조금 빠른 현지시간 오전 11시38분쯤 인천공항으로 출발했다.

전세기에는 한국인 316명이 탑승했다. 이번에 구금된 한국인은 총 317명(남성 307명·여성 10명)이었으나 이 중 1명은 출국 대신 잔류를 택했다. 잔류한 한국인은 영주권자로, 구금 상태에서 법적 절차를 진행할 것으로 전망된다.

여기에 외국 국적자 14명(중국 10명·일본 3명·인도네시아 1명)도 함께 한국행 전세기에 올랐다. 사태 수습을 위해 미국을 찾은 박윤주 외교부 1차관과 김동명 LG에너지솔루션 대표 등도 전세기에 동승했다.

구금됐던 이들은 당초 10일 새벽 구금시설에서 나와 같은 날 오후 자진 출국 형태로 귀국할 예정이었으나 9일 밤 미국 정부가 갑작스럽게 귀국 절차를 중단하면서 예정보다 늦게 귀국길에 오르게 됐다. 전세기 왕복 운항에 드는 10억원 안팎의 비용은 LG에너지솔루션 측이 부담할 것으로 알려졌다.

이들이 탄 전세기는 한국시간으로 12일 오후 3시쯤 인천공항에 도착할 예정이다. 외교부는 “탑승한 우리 국민의 원활한 입국을 위한 절차도 유관 부처·기관 간 협의를 통해 준비 중”이라고 밝혔다.