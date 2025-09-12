코스피 한때 3,378.26 찍어…사흘 연속 사상최고치 경신

외국인·기관 매수 지속…개인은 2천337억원 순매도하며 차익실현

코스피가 12일 또다시 장중 사상 최고치를 갈아치운 채 출발했다.

이날 오전 9시 21분 현재 코스피는 전장보다 24.27포인트(0.73%) 오른 3,368.47을 나타내고 있다.

지수는 전장보다 30.45포인트(0.91%) 오른 3,374.65로 거래를 시작했고 개장 직후 한때 3,378.26까지 올랐다.

시작가와 장중 고가 모두 전날 기록한 장중 사상 최고치(3,344.70)를 경신했고, 역시 전날 세운 종가 기준 사상 최고치(3,344.20)도 크게 웃돌았다. 사흘 연속 최고 기록을 갈아쓰고 있다.

서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전장보다 1.8원 내린 1,390.0원에 거래를 시작했다.

유가증권시장에서 외국인과 기관은 2천99억원과 316억원을 순매수 중이다. 개인은 이날도 2천337억원을 순매도하며 차익실현을 이어가고 있다.

다만 외국인과 기관은 코스피200 선물시장에서는 1천146억원과 52억원 매도 우위를 기록 중이다.

간밤 뉴욕 증시는 3대 주가지수가 모두 사상 최고치로 마감했다.

다우존스30산업평균지수는 전장보다 617.08포인트(1.36%) 급등한 46,108.00에 거래를 마감했고, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수와 나스닥 종합지수는 각각 55.43포인트(0.85%)와 157.01포인트(0.72%) 뛰었다.

8월 전 품목 소비자물가지수(CPI)가 전월 대비 0.4% 상승하고 신규 실업수당 청구건수가 2021년 10월 이후 최고치를 기록하는 등 스태그플레이션(경기 침체 속 물가 상승) 조짐이 한층 뚜렷해졌지만 금리인하 기대가 이를 넘어서는 모습이었다.

미국 경제가 둔화하면서 미 연방준비제도(Fed·연준)가 오는 16∼17일 연방공개시장위원회(FOMC)에서 기준금리를 인하하는 것을 시작으로 통화완화 기조를 재개할 것이란 분석이 매수 심리를 부추겼다.

한지영 키움증권 연구원은 "오늘 국내 증시도 미국발 훈풍에 힘입어 상승 출발했다"면서 "요새 미국 증시도 강하지만, 한국 증시도 2일 이후 8거래일 연속 상승하는 등 기세가 만만찮다"고 말했다.

그는 "국내 랠리 배경은 연준의 금리인하 기대와 미국 AI 성장 모멘텀(동력)의 온기를 이어받은 측면이 있다. 8월 이후 실망감만 안겨줬던 정부의 세제개편안 정책이 재차 기대감으로 바뀐 것도 상당 부분 영향을 미쳤다"며 "어제 이재명 대통령 취임 100일 기자회견도 이를 확인할 수 있는 자리였다"고 덧붙였다.

그런 가운데 삼성전자[005930]는 1.77% 오른 7만4천700원에 거래되고 있다. SK하이닉스[000660]는 4.56% 오른 32만1천원에 매매되며 전날 기록한 사상 최고가(31만5천원)를 경신했다.

다른 시가총액 상위종목은 등락이 엇갈렸다.

LG에너지솔루션[373220](1.00%), KB금융[105560](0.17%), NAVER[035420](0.43%), 신한지주[055550](1.18%)가 올랐고, 삼성바이오로직스[207940](-0.19%), 한화에어로스페이스[012450](-0.40%), 현대차[005380](-0.67%), HD현대중공업[329180](-1.93%), 기아[000270](-0.84%), 두산에너빌리티[034020](-1.80%), 한화오션[042660](-1.24%) 등은 내렸다.

업종별로는 전기·전자(2.31%), 음식료·담배(1.91%), IT·서비스(1.27%), 제조(1.09%), 의료·정밀(0.81%), 증권(0.89%), 금속(0.66%) 등이 상승했고, 전기·가스(-1.81%), 건설(-1.18%), 기계·장비(-0.91%), 운송장비·부품(-0.91%), 보험(-0.47%) 등은 하락했다.

같은 시각 코스닥 지수는 7.22포인트(0.86%) 오른 841.98을 보이고 있다.

지수는 전장보다 4.97포인트(0.60%) 오른 839.73으로 개장한 뒤 상승폭을 키우려 시도 중이다.

외국인은 241억원을 순매수 중이다. 개인과 기관은 153억원과 39억원 순매도를 기록했다.

시총 상위주는 알테오젠[196170](1.48%), 에코프로비엠[247540](1.54%), 펩트론[087010](1.29%), 에코프로[086520](1.54%), 레인보우로보틱스[277810](1.21%) 등이 상승 중이며, 파마리서치[214450](-0.61%), 에이비엘바이오[298380](-0.76%), HLB[028300](-0.89%) 등은 약세다.

<연합>