한미, 북한 핵위협 대응 도상연습 ‘아이언 메이스’ 15∼19일 실시

한·미가 북한 핵 위협 대응 및 억제를 위한 핵·재래식 통합(CNI) 도상연습(TTX) 아이언 메이스(iron mace)를 15∼19일 진행할 것으로 알려졌다.

12일 군 당국에 따르면 양국 합동참모본부와 전략사령부가 참가하는 이번 연습은 미군 주도로 주한미군 기지인 경기 평택 캠프 험프리스에서 진행된다.

세계 최대 규모의 미 육군 기지인 경기도 평택시 캠프 험프리스에서 블랙호크(UH-60) 헬기가 이동하고 있다. 연합뉴스

지난해 8월과 올해 4월에 이어 세 번째 연습이며, 이재명 정부 들어서는 이번이 처음이다.

CNI TTX는 북핵 대응·억제를 위해 양국 군이 보유한 핵·재래식 전력을 통합 운용하는 토의식 연습이다.

양국 군 당국이 지난해 7월 합의한 한반도 핵억제 핵작전지침의 일환으로 시행되고 있다.

도상연습에선 미측 핵 탑재 전략자산 전개 때 한국의 재래식 전력 지원을 위한 공동 기획 절차를 비롯해 북핵·미사일 위협에 대응하는 확장억제 강화 방안 등 미국 핵전력과 한국 재래식 전력 통합 운용방안이 토의된다.

한·미·일 3국은 같은 기간 제주 동남방 공해상에서 다영역연합 군사훈련 프리덤 에지를 실시한다.