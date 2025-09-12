“中 알리바바·바이두, 자체 설계한 반도체 칩으로 AI 훈련”

중국 기술기업 알리바바와 바이두가 자체 설계한 반도체 칩을 사용해 인공지능(AI) 모델을 훈련하기 시작했다고 미국 정보기술(IT) 매체 디인포메이션이 11일(현지시간) 보도했다.

매체는 관계자 4명을 인용해 알리바바가 올해 초부터 소규모 AI 모델 훈련에 자체 칩을 사용해 왔으며, 바이두는 ‘쿤룬 P800’ 칩을 이용해 자사 AI 모델 ‘어니’ 새 버전 훈련을 실험 중이라고 전했다.

중국 알리바바 로고. 로이터연합뉴스

이 같은 움직임은 그동안 AI 개발을 위해 엔비디아 칩에 의존해온 중국 기술 업계에 큰 변화가 있음을 의미하는 것으로, 엔비디아의 중국 사업에 추가적인 타격을 줄 전망이라고 로이터통신은 짚었다.

엔비디아 대변인은 이에 대해 “경쟁이 확실히 시작됐다”며 “우리는 전 세계 주류 개발자들의 신뢰와 지지를 얻기 위해 계속 노력할 것”이라고 밝혔다.

디인포메이션은 알리바바의 AI 칩을 사용해본 직원 3명의 말을 인용해 이 칩이 이제 엔비디아의 중국용 저사양 제품인 H20과 경쟁할 만큼 충분히 좋다고 전했다.

앞서 알리바바가 범용성이 더 높고 다양한 AI 추론 작업에 활용될 수 있는 자체칩을 개발했다고 미 월스트리트저널(WSJ)이 지난달 말 보도하면서 엔비디아 주가는 큰 폭으로 하락한 바 있다.

바이두는 지난 3월 AI 추론 모델인 어니 X1과 대규모 언어 모델 어니 4.5를 공개했다.