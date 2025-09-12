노무현 사위 곽상언, ‘김어준 정면’ 비판… “정당정치 개입 정치권력 휘둘러”

“유튜브 정치권력, 사실상 줄 세워”

방송인 김어준씨를 겨냥해 “유튜브 권력이 정치권력을 휘두르고 있다”고 비판한 곽상언 더불어민주당 의원은 자신의 발언에 반응하는 이들이야말로 ‘유튜브 권력’이거나 ‘유튜브를 신앙화하고 있는 사람’이라고 직격했다. 또 “오히려 응원한다는 문자가 굉장히 많았다”고도 말했다.

(왼쪽부터) 노무현 전 대통령 사위인 더불어민주당 곽상언 의원. 뉴시스 방송인 김어준씨. 뉴스1

고(故) 노무현 전 대통령 사위인 곽상언 의원은 11일 밤 YTN라디오 ‘김준우의 뉴스 정면승부’에서 “진보, 보수진영의 몇몇 유튜브 권력이 정당정치에 개입하는 등 정치권력을 휘두르고 있다”고 지적한 것과 관련해 “유튜브 권력과 관련한 문자 폭탄은 뜻밖에 별로 없었고, 오히려 응원한다는 문자가 굉장히 많았다”고 밝혔다.

이에 진행자가 “최민희 의원이 더불어민주당 국회의원 단톡방에서 ‘이거는 적절치 않다’고 세게 반박했다는 얘기가 있다. 토론하자는 등 얘기가 나왔다는데 단톡방 분위기는 어떻냐”고 묻자, 곽 의원은 “바빠서 해당 발언을 바로 보지는 못했다. 조금 이상한 점은 (최 의원에 대해) 말씀드린 적 없는데 왜 반응하시는지 모르겠다”고 했다.

이어 “이는 그분이 자신이 바로 유튜브 권력으로 생각하든지, 아니면 유튜브 권력에 편승해서 자신의 정치적 지위를 얻고 계신 분이 아닌지, 그것도 아니라면 유튜브 권력을 종교인들의 신앙처럼 유튜브를 따르고 존중하고 신앙하는 것 중 하나로 생각한다”고 말했다.

그러면서 “내 유튜브 권력에 조금이라도 해가 되거나 신앙의 권위에 방해가 되는 그러한 의견에 격분하는 것이 아닐까 생각한다”고 했다.

‘유튜브 정치권력’ 발언을 꺼낸 이유에 대해 곽 의원은 “많은 언론 권력들은 일부 사실을 왜곡보도해 선거 국면을 바꾸려고 시도했을 뿐이지 ‘특정인을 후보로 내세우자’는 등 특정인에 대해 노골적으로 선거 운동하지 못했지만 지금 유튜브들은 사실상 줄 세우고 있기 때문이다”고 설명했다.

곽 의원은 “제가 ‘유튜브 권력이 정치권력을 휘두르고 있다’고 했을 뿐인데 그 한마디에 많은 분들이 반응하더라"며 "국회에 가니 어떤 의원은 저한테 ‘고맙습니다 곽 의원님’ 이런 분도 계셨다. 왜 그런 말을 했겠는가”라고 덧붙였다.

앞서 곽 의원은 지난 7일 SNS에 방송인 김어준씨를 겨냥해 “유튜브 권력이 정치권력을 휘두르고 있다”고 적었다. 이에 대해서 “‘우리 방송은 국회의원을 여러 명을 배출한 힘있는 방송이야’ ‘우리 방송에 출연하면 공천받는 것은 아무 것도 아니야’ 등 어디인지 그 출처가 분명하게 기억나지 않지만, 이런 종류의 이야기를 들었던 기억이 있다”고 부연했다.

그러면서 “만일 이러한 유튜브 방송이 ‘유튜브 권력자’라면, 저는 그분들께 머리를 조아리며 정치할 생각이 없다”고 했다.