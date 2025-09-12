경력자 4명 중 1명, 신입 공고 다시 두드린다…‘중고신입’ 전략

IT·제조 업종은 업계 내 재지원율 70% 이상

최근 취업시장에서는 ‘중고신입’ 전략이 뚜렷하게 자리 잡고 있다. 실제로 이직을 준비한 경력자 10명 중 3명 가까이가 신입 공고에 지원한 것으로 나타났다.

12일 채용 플랫폼 진학사 캐치에 따르면 최근 3년간 이직을 시도한 경력자 8371명을 분석한 결과, 이 중 26%(2193명)가 ‘신입’ 포지션에 지원했다. 즉, 이미 사회 경험이 있음에도 다시 신입으로 재취업을 노린 사례다.

이들의 이동 경향을 보면 규모 확대형이 두드러졌다. 중견기업 출신의 23%, 중소기업 출신의 21%가 대기업 신입 포지션으로 이동했다. 중소기업에서 중견기업으로 옮긴 경우도 25%에 달했다. 반면 대기업 출신은 72%가 동일 대기업 내 신입 공고에 지원하며 ‘재진입’ 성향이 강했다.

업종별로는 IT·통신(76%)과 제조·생산(75%)에서 동일 업계 내 재지원 비율이 높았다. 채용 기회가 풍부하고 경력을 살리기 유리하기 때문으로 풀이된다. 반대로 은행·금융업은 업계 내 이동보다 타 업계로 옮기는 사례(72%)가 많았다.

직무별로는 전문성이 요구되는 IT/인터넷(88%), 건설(81%), 연구개발·설계(79%) 분야에서 동일 직무 재지원이 활발했다. 반면 서비스(60%)와 교육(50%) 직무는 절반 이상이 새로운 직무에 도전하며 전환 가능성을 보여줬다.

Z세대 취업준비생들의 인식도 비슷하다. 진학사 캐치가 지난 2월 취준생 1,953명을 대상으로 조사한 결과, 70%가 목표 기업에 들어가기 위해 ‘중고신입 전략’을 고려한다고 답했다. 특히 “중소·중견·스타트업을 거쳐 이직하겠다”는 응답이 63%로 가장 높았다.

김정현 진학사 캐치 본부장은 “중고신입은 단순히 ‘경력 무시’가 아니라, 현실적인 취업 전략으로 정착했다”며 “기업 역시 이들을 단순 신입으로만 평가하기보다 경험과 적응력을 함께 살펴볼 필요가 있다”고 말했다.