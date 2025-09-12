李대통령 지지율 58%…지난주보다 5%p 하락 [한국갤럽]

민주 1%p 오른 42%, 국민의힘 24% 유지, 조국혁신당 2%

취임 100일을 넘긴 이재명 대통령의 국정 지지율이 58%를 기록했다는 여론조사 결과가 12일 나왔다.



한국갤럽이 지난 9∼11일 전국 만 18세 이상 유권자 1천2명을 대상으로 이 대통령의 직무 수행에 대한 평가를 물은 결과 58%가 '잘하고 있다'고 답했다.

이재명 대통령. 뉴스1

이는 전주보다 5%포인트(p) 하락한 수치다. 지난주 조사에서는 한 달 반 만에 60%대를 회복하며 지지율 반등세를 보였지만, 한 주 만에 다시 하락한 것이다.



'잘못하고 있다'는 평가는 34%로 전주보다 6%p 올랐다. '의견 유보'는 8%였다.



이 대통령의 국정 수행을 긍정적으로 평가한 이유로는 '경제·민생'이 14%로 가장 높은 비중을 차지했다. 부정 평가 이유는 '외교'가 22%로 가장 높았다.



정당 지지도는 더불어민주당이 42%, 국민의힘이 24%로 집계됐다.



민주당 지지도는 지난 조사보다 1%p 상승했고, 국민의힘 지지도는 변동이 없었다. 조국혁신당은 2%, 개혁신당 3%, 진보당 1%를 각각 기록했다.



이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 접촉률은 45.7%, 응답률은 11.8%다.



자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.

<연합>