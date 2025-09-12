음저협, 텐센트와 손잡고 저작권 보호 협력 확대…이수만도 지원

한국음악저작권협회(음저협)가 중국 최대 규모 음악 플랫폼 텐센트뮤직엔터테인먼트그룹(TMC)과 저작권 보호 협력 확대에 나섰다고 12일 밝혔다.

음저협은 최근 중국 마카오 안다즈 호텔에서 TME와 회담을 갖고 한국 음악 저작권료 징수·분배 협력 방안 등을 논의했다. 이날 회담에는 박학기 음저협 부회장과 황선철 사무총장, 커션 팡 TMC 회장 등과 함께 이수만 A2O엔터테인먼트 설립자도 참석했다. 이번 만남은 박학기 부회장과 이수만 설립자가 중국 내 한국 음악 저작권 보호 강화를 목표로 추진해 성사된 것으로 알려졌다.

한국음악저작권협회와 중국 텐센트뮤직엔터테인먼트그룹 관계자들이 최근 중국 마카오 안다즈 호텔에서 만나 저작권 보호 협력 체계를 논의한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 중국 텐센트뮤직엔터테인먼트그룹 도라 실장, 마이클 쩡 총경리, 차이 춘 판 부사장, 커션 팡 회장, 이수만 A2O엔터테인먼트 설립자, 박학기 음저협 부회장, 황선철 사무총장. 음저협 제공

이 설립자는 중국 내 한국 음악 저작권 보호를 위한 국제 협력의 중요성을 강조하며 이번 만남을 계기로 협력의 폭을 더욱 넓혀 한국 음악 저작권 보호가 실질적 성과로 이어질 수 있도록 힘을 보태겠다는 뜻을 밝혔다.

음저협과 TME는 한·중 음악 산업의 주요 현안을 공유하고, 데이터 누수 방지와 표준화를 위한 장기적 협력 필요성에 공감했다. 저작권 데이터의 통합 관리와 로컬 언어 기반 데이터베이스 표준화 등 구체적인 개선 과제를 논의하고, 권리자 보호를 위한 실무 핫라인(Hot Line) 개설에도 합의했다.

음저협은 지난 6월 베이징을 방문해 중국음악저작권협회(MCSC)와 데이터 교환 및 통합 방안을 논의했다. 이달 중순에는 MCSC 관계자들이 음저협을 방문해 후속 협의를 이어갈 예정인 만큼 저작권료 누수 방지 체계를 통해 한국 창작자 권리가 한층 안정적으로 보호될 수 있을 전망이다.

박 부회장은 “이번 회담은 중국 음악 산업의 핵심 사업자인 TME와 직접 협력 채널을 마련함으로써 한국 음악 저작권료 확대에 청신호를 밝힌 매우 의미 있는 자리였다”며 “앞으로도 MCSC, TME 등과 긴밀히 협력해 중국 내 한국 음악 창작자들의 권리가 정당하게 보상받을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.