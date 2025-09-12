라이온코리아, 친환경 프리미엄 ‘참그린 레몬식초 주방세제’ 출시

라이온코리아는 친환경 프리미엄 주방세제 '참그린 레몬식초 주방세제'를 출시했다고 12일 밝혔다.

‘참그린 레몬식초 주방세제’는 친환경 프리미엄 설계를 적용해 적은 양으로도 풍성한 거품과 뛰어난 세정력이 강점이다.

참그린 레몬식초 주방세제. 라이온코리아 제공

사람이 먹을 수 있는 레몬 식초 성분과 코코넛, 팜 오일 등 식물유래 세정 성분으로 구성해 식기와 조리기구는 물론 과일∙채소 세척용으로도 사용할 수 있다.

자사 주방세제 대비 3배 강력해진 기름기 제거력과 그릇에 남은 불쾌한 음식 냄새를 99% 제거(트리에틸아민, 암모니아) 해준다.

친환경 제품으로도 인정받았다.

이탈리아 채식주의협회 비건 인증 마크인 ‘브이라벨’을 획득했다. 독일 더마테스트에서도 ‘엑설런트’ 인증을 받아 피부 저자극을 확인했다.

패키지는 투명한 곡선으로 세련되고 깔끔하다. 재활용이 가능한 플라스틱 용기와 메탈프리 펌프를 사용하고 쉽게 분리되는 수분리라벨을 적용해 자원 순환성을 높였다.

라이온코리아 관계자는 "참그린 식초 설거지 라인은 온 가족이 안심하고 사용할 수 있는 친환경 프리미엄 주방세제" 라며 "산뜻한 레몬향을 더한 이번 신제품은 건강하고 말끔한 설거지를 도와준다"고 말했다.