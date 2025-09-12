게임·영화·웹툰 한 자리에…'2025 서울팝콘' [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

12일 서울 강남구 코엑스에서 열린 2025 서울팝콘을 찾은 관람객들이 전시를 관람하고 있다.

서울팝콘은 ‘서울 팝 컬쳐 컨벤션(Seoul Pop Culture Convention)’의 약자다. 게임, 영화, 애니메이션, 방송, 코믹, 웹툰, 음악 등 문화 산업을 대표하는 콘텐츠부터 버추얼 콘텐츠, AI, XR 같은 새로운 트렌드까지 다채로운 콘텐츠를 선보이는 팝 컬쳐 전시회다.

전 세계적으로 K-콘텐츠에 대한 관심도가 높아진 가운데 '케이팝 데몬 헌터스(케데헌)' 헌트릭스 팀 한국 더빙을 담당한 성우 토크쇼를 통해 팬들과 소통할 예정이다. 이와 함께 코스플레이 퍼레이드, 버스킹 존, POP PLACE(포토존), 아트토이 특별관 등이 마련됐다.

이번 전시는 오는 14일까지 3일간 코엑스 A홀에서 개최된다.