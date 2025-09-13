세계일보
국립생물자원관-수목원정원관리원, 자생식물 보존 협약 체결

입력 : 2025-09-13 06:45:55
수정 : 2025-09-13 06:45:54
차승윤 기자 chasy99@segye.com
국립생물자원관과 한국수목원정원관리원이 자생식물 보존을 위해 업무협약을 체결했다.

국가야생생물소재은행 종자동(야생식물종자은행) 입구와 내부 모습(왼쪽부터). 환경부 제공

환경부는 12일 국립생물자원관과 한국수목원정원관리원이 ‘자생식물 다양성 보전과 활용 증대를 위한 업무협약’을 체결한다고 밝혔다. 양 기관은 이번 업무협약을 통해 △자생식물 보전 및 기후 위기 대응을 위한 종자 보존 △자생식물 및 종자 교류와 활용 증대를 위한 상호 협력 △야생식물종자 연구 방법 표준화 및 공동연구 △양 기관 연구 장비·시설·인력 공동 활용 등 다각적 협력을 추진한다. 아울러 종자의 주기적 교환과 기탁 등을 통해 종자의 안전한 분산 보존을 정례화할 예정이다.

 

국립생물자원관은 2025년 상반기 기준으로 한라장구채 등 멸종위기 야생생물 55종을 포함해 국가생물종목록에 기록된 관속식물(4,660종)의 약 60%에 이르는 2,653종 2만 6,033점의 종자를 전국 각지에서 수집해 보존하고 있다. 또 우리나라 생물산업 활성화와 야생생물소재 활용을 지원하기 위해 식물 종자를 필요로하는 분야에 무상으로 분양하고 있다. 분양을 원하는 기관은 국립생물자원관 국가야생생물소재은행 누리집과 전화 상담을 통해 분양받을 수 있다.

 

유호 국립생물자원관장은 “기후 위기와 재난에 대비해 자생식물 종자를 안전하게 확보·보존하는 것은 생물다양성 보전의 출발점”이라며, “양 기관의 협력을 통해 필요할 때 신속하게 보급할 수 있는 체계를 강화하겠다”라고 밝혔다.

