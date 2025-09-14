엔지니어 출신이 만든 술은 어떤 맛일까…“원료·발효·증류·숙성 등 단계마다 차별화를 둬” [이복진의 술래잡기]

‘술’은 세대와 연령, 성별을 막론하고 사랑받아왔다. 최근에는 ‘핫’한 걸 넘어 ‘힙’한 존재가 됐다. 하지만 우리는 아직도 술에 대해 모르는 게 너무 많다. 특히 최근 변화하는 대중의 취향에 맞춰 다양한 술이 나오고 있다. [이 기자의 술래잡기]는 그러한 술에 대해 직접 발로 뛰고, 눈으로 보고, 입으로 맛보고, 귀로 듣고 난 뒤 적는 일종의 체험기다. 특색있는 양조장이나 술, 그 술을 빚는 사람들의 이야기다. 또한 전국에 있는 양조장과 그 주변에 대한 기록이기도 하다.

오세용 스마트브루어리 대표가 증류기에 대해 설명하고 있다.

“명색이 엔지니어 출신이고 제조업에 평생을 바쳐 왔기 때문에 남보다 다르고 더 나아야 승산이 있다고 생각했어요. 엔지니어링은 과학인 동시에 수치의 학문입니다. 그래서 원료, 발효, 증류, 숙성 등 단계마다 남들과 다른 5가지 정도의 차별화 요소를 넣기로 했고 현재 제품이 그리 실행한 결과물입니다.”

스마트브루어리는 증류식 소주와 보드카, 진을 빚는 곳으로, 특히 증류식 소주인 ‘마한’ 시리즈가 애주가들로부터 많은 사랑을 받고 있다. ‘마한’은 증류식 소주 특유의 맛과 향이 가득한 술로, 다양한 도수의 ‘마한’들과 더불어 오크통에 숙성한 ‘마한오크’까지 생산되고 있다.

스마트브루어리의 증류소는 크지 않다. 그럼에도 이렇게 다양한 술을 빚을 수 있었던 데에는 오세용 대표의 독특한 이력에 있다고 할 수 있다. 그는 미국 IBM 본사에서 일하다 귀국해 15년간 삼성전자에서 근무하며 반도체 사업부 부사장을 역임하고, 이후 SK하이닉스에서 제조·기술 부문 대표까지 맡았다. 좁은 공간에 최첨단 기술이 집약된 ‘반도체’에 익숙했으며, 그게 스마트브루어리에도 적용됐다.

충북 청주에 위치한 스마트브루어리.

평생을 ‘반도체맨’으로 살던 그가 전통주 사업을 하게 된 것은 ‘도전’을 하고 싶었기 때문이다.

“새롭고 도전적인 일을 하는 것에 익숙해서인 것 같아요. 사실 술을 만드는 것이 새로운 길을 개척하는 것은 아니지만 개인적으로는 굉장히 흥미롭고 모험적이기까지 한 일입니다. 부딪쳐보기로 결정한 당시나 6년 차에 접어든 지금이나 모르는 것과 해보고 싶은 것이 끝없이 나타납니다. 이런 생활이 좋죠.”

스마트브루어리는 2019년 충북 청주에 세워졌다. 오 대표의 고향이다. 대표 술은 ‘마한’ 시리즈다. ‘마한’이란 이름을 사용한 것에 대해 “지역특산주이니만큼 지명을 드러내고 싶었지만 충북이나 청주 같은 현 지명은 술 이름에 사용하기가 쉽지 않다”며 “그래서 고대의 지명 몇 가지를 놓고 검토한 끝에 마한으로 정했다”고 설명했다. 그는 “삼한(마한·진한·변한)시대의 마한은 현재의 경기, 충청, 전라를 포함한다고 배웠지만 최근 학설은 한반도 전체가 마한이었다고 한다”며 “한국의 술을 대표하자는 스마트브루어리의 이념해도 맞는 이름이라 상당한 자부심과 애정을 갖고 있다”고 덧붙였다.

스마트브루어리에서 빚고 있는 술들.

‘마한’ 시리즈 중에 특히 오크통에 숙성한 ‘마한오크’ 시리즈가 많은 사랑을 받고 있다. 그 이유에 대해 “젊은 층이 주류 소비의 주류로 자리 잡으면서 그들의 트렌드가 주류 시장의 흐름을 바꾸고 있다”며 “그들은 새로운 술에 대한 경험을 중요시하기 때문에 항상 새롭고 다른 것을 찾고 있다. 그중의 하나로 오크통 숙성 증류주가 포함된다”고 분석했다.

오크통에 증류식 소주를 숙성하게 된 것에는 쌀로 가능한 한 많은 술을 만들어보고 싶었기 때문이라고 했다.

“쌀 증류원액으로 보드카도 만들고 진도 만들었어요. 보드카나 진은 시장 규모가 크지 않지만, 위스키는 차원이 다른 규모입니다. 그래서 오크통에 숙성한 소주로 위스키에 도전을 해본 거죠. 마침 국내에서 생산하는 오크통이 있어 국산을 쓰는 것이 한국의 술이라는 모토에도 부합됐고요.”

오 대표에 따르면 최근 생산량이 늘면서 농협 몰과 네이버 스토어에 입점을 했는데, 하루도 안 돼서 품절이 될 정도로 마한오크에 대한 대중의 관심이 높다.

증류식 소주를 보관 중인 오크통들.

그래서 어떤 술이 가장 맛있는지 물었다.

“일반적인 반응으로 보면 ‘마한오크46’을 모두 좋아합니다. 요즘은 판매하지 않고 있지만 한정된 고객만 접하는 ‘마한오크52’는 과분할 정도의 찬사를 듣고요. 캐스크스트렝스(CS·물을 섞지 않은 원액)의 힘인지, 라이스 위스키로서의 밸런스가 최적이기 때문인지는 아직 판단하기 어렵습니다.”

스마트브루어리는 규모에 비해 다양한 술을 빚고 있다. 증류식 소주만 해도 ‘마한’ 시리즈와 오크통 숙성인 ‘마한오크’의 다양한 도수별 술이 판매 중이다.

“소규모 양조장이 생존하는 방법 중 하나가 다품종 전략입니다. 품종이 많은 것이 원가와 판매 운영에 마이너스 요인이지만 기호가 다른 층을 조금이라도 유인하려면 이 방법 외엔 없다고 봅니다. 매출의 감소보다 품종이 많은데 따른 어려움은 충분히 감수할 가치가 있죠.”

오크통에서 숙성 중인 증류식 소주의 원액을 채취 중인 오세용 대표.

스마트브루어리는 사계절의 특성을 담은 진까지 생산하고 있다. 봄은 스프링 레이크, 여름은 서머 마운틴, 가을은 어텀 리브스, 겨울은 윈터 메모리란 이름을 가지고 있다.

“지역의 허브를 이용해서 나름대로 봄, 여름, 가을, 겨울의 맛을 나타내는 제품을 내놓았습니다. 최근의 세계적인 크래프트 진의 트렌드에 따라 주니퍼베리 향을 대폭 줄이고 다양한 허브향을 강화했습니다. 가장 최근에 나온 윈터 메모리는 밸런스가 좋다는 평을 전문가들로 받고 있죠.”

오 대표는 주류 업계에서 어느 정도 위치에 도달해 있지만 그럼에도 도전을 멈추지 않을 것이라고 했다.

“양조장 설립 초기의 계획대로 발효주 제조도 추진하려고 합니다. 약주, 청주와 과실주를 염두에 두고 준비 중이죠. 그리고 양조장도 기업이고 규모의 경제를 추구해야 한다고 생각하고 있지만 추진 방법은 아직 미정입니다. 다만 일본의 양조장 하나가 한국의 증류주 양조장 전체를 합한 것보다 크다는 사실은 시사점이 많은 것 같아요.