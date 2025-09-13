‘재벌가 상징’ 이재용 회장 장남의 뜻밖의 선택…시민들 “멋진 결정” 박수 쏟아진 이유

이재용 삼성전자 회장의 장남 이지호 씨가 군 입대라는 뜻밖의 선택을 한 사실이 알려지자 이목이 집중되고 있다. 더 유리한 선택지를 뒤로하고 공적 책임을 우선한 결정이라는 점에서 ‘노블레스 오블리주’의 모범 사례라는 평가가 나온다.

일본 출장을 마친 이재용 삼성전자 회장이 4월9일 서울 강서구 김포비즈니스항공센터(SGBAC)로 귀국하고 있다. 뉴시스

재계에 따르면 이 씨는 미국 시민권을 포기하고 15일 해군 장교로 입대한다. 139기 해군 학사사관후보생으로 입영해 경남 진해 해군사관학교에서 11주간의 장교 교육훈련을 받은 뒤, 12월 1일 해군 소위로 임관할 예정이다. 임관 후 보직과 복무 부대는 교육 성적과 병과별 인력 수요 등을 고려해 결정된다. 훈련 기간과 임관 후 의무복무기간 36개월을 합하면 군 생활 기간은 모두 39개월이다. 일반 병사의 복무 기간보다 길다.

이 씨는 해군 장교로 병역 의무를 이행하기 위해 미국 시민권을 포기했다. 이 씨는 2000년 미국에서 태어나 선천적 복수국적자다. 캐나다에서 고등학교를 졸업한 이후 프랑스와 미국 대학에서 학업을 이어온 것으로 알려졌다.

복수국적자의 경우, 일반 사병으로 복무하면 외국 국적을 유지할 수 있지만 장교로 임관하려면 외국 시민권을 반드시 내려놔야 한다. 이 씨가 해군 장교 지원 의사를 밝히자 이 회장은 아들을 격려한 것으로 전해졌다.

삼성전자는 “지호 씨는 병역의 의무를 다하기 위해 미국 시민권을 포기하고, 일반 병사에 비해 복무 기간이 2배 이상 길고 책임도 무거운 대한민국 해군 장교의 길을 선택했다”고 설명했다.

병역판정검사. 뉴스1

재계에서는 이번 결정을 두고 ‘노블레스 오블리주’의 실천이라는 평가가 나온다. 특히 미국 영주권·시민권 보유 병역 대상자의 자원 입영 사례가 연간 약 100명에 그치는 점을 감안하면 이 씨가 복무 기간이 긴 장교의 길을 택한 점에 높은 점수를 주는 분위기다. 병역의무를 회피하지 않고 입대를 선택한 것 자체가 책임 있는 결정이라는 평이 제기된다.

재계 관계자는 “일부 복수국적자는 병역 의무를 피하기 위해 해외에 오래 머무르는 경우가 적지 않다”며 “시민권도 포기하고 장교의 길을 택한 것은 재계에서 또 하나의 좋은 선례로 남을 것”이라고 했다.

온라인 공간에서는 호평이 빠르게 확산했다. 주요 커뮤니티와 포털 댓글란에는 “이건 인정”, “시민권 포기까지 했다면 큰 결심”, “건강히 다녀오길” 등 긍정·응원 기류가 두드러졌다. 일부에선 재계 후계자의 책임감을 부각하는 해석도 나왔다.

이번 사례는 개인의 선택을 넘어, 재벌가 자녀들의 군 복무 방식을 돌아보게 하는 계기가 되고 있다. 과거에도 일부는 병역 의무를 회피하기보다 더 긴 복무와 책임을 수반하는 선택을 하기도 했다.

최태원 SK그룹 회장의 차녀 최민정 씨가 2015년 12월23일 부산 남구 해군작전사령부 부산작전기지 대강당에서 열린 청해부대 19진 ‘충무공이순신함’ 입항환영식에 참석한 모습. 뉴시스

재계 총수 일가 가운데 장교 입대를 택한 인물로는 최태원 SK그룹 회장의 차녀 최민정 씨가 대표적이다. 최 씨는 병역 의무가 없는 여성임에도 2014년 해군 사관후보생으로 자원입대해 같은 해 11월 소위로 임관했다. 2015년 청해부대 파병 임무를 수행했고, 이후 해군 2함대 사령부 등에서 복무한 바 있다.

정용진 신세계그룹 회장의 장남 정해찬 씨는 미국 코넬대에서 유학한 뒤 2021년 육군 현역으로 입대해 2023년 5월 제대했다. 코오롱그룹 4세 이규호 씨는 과거 복수국적자 신분으로 육군 현역 복무를 마쳤으며, 제대 후 미국 시민권을 포기한 것으로 전해졌다.