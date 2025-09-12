서울시, 패션 제조 소공인 판로확대 위한 ‘바이 서울 팝업스토어’ 운영 [오늘, 특별시]

서울시가 패션 제조 소공인의 고품질 제품을 시민과 직접 연결하는 팝업스토어를 마련한다.

12일 시에 따르면 전통 봉제에 첨단기술을 더한 도시 제조업 경쟁력을 알리기 위해 18일부터 21일까지 4일간 성수동 SS33(연무장길 97)에서 ‘서울 사세요? 서울 살게요! buy SEOUL by SEOUL’(이하 서울 사세요) 팝업스토어를 운영한다. 이번 팝업스토어는 서울시 6개 제조지원센터의 대표 소공인 47개사와 패션제조 공동브랜드인 성북구의 ‘유어즈(URZ)’와 종로구의 ‘일루셀(illuselle)’ 등 49개사가 참여해 의류·가죽·양말·애견 옷 등 생활 밀착형 제품 900여 종을 선보인다.

이번 행사는 지난 2월 열린 첫 팝업스토어(소공인 31개사 참여·3500여명 시민 방문･매출 1896만원) 성과를 발판으로 규모를 49개사·900여제품으로 확대하고, 단순 판매를 넘어 AI 기반 디자인 전시와 금융상담, 패션쇼 등으로 한층 확대했다. 전시존에서는 생성형 AI 교육을 통해 소공인들이 직접 개발한 디자인과 시제품을 공개한다. 또 불용 원단을 재활용한 제로웨이스트 친환경 패션, 이탈리아 가죽가방 전시회 ‘미펠(Mipel)’에 참가한 강동구 가죽 가방 제품, LA한인축제 등 해외 판로를 넓힌 도봉 양말, 일본 수출 애견 옷 및 봉제 용품 등 글로벌 무대에서 주목받은 제품도 한자리에서 만날 수 있다.

판매존 외에도 상담존과 이벤트존이 운영된다. 서울신용보증재단과 연계한 현장 금융·경영 상담은 ‘패스트트랙’으로 진행돼 대출·보증 등 신속한 지원을 받을 수 있다. 아울러 19일 오후 3시에는 참여 브랜드 15개사가 무대에 오르는 패션쇼가 열리고, 해치 아트벌룬 포토존·럭키드로우 등 시민 참여형 이벤트도 마련된다.

주용태 시 경제실장은 “서울 사세요 팝업스토어는 지역 제조 소공인의 우수한 제품을 시민에게 직접 소개하는 장이자, 새로운 판로를 넓히는 기회가 될 것”이라며 “서울시는 판로 개척과 금융·마케팅 지원은 물론 전통 봉제기술과 첨단 기술이 공존하는 지속 가능한 패션 제조산업 생태계 조성을 통해 소공인의 글로벌 경쟁력 강화를 적극 지원하겠다”고 말했다.