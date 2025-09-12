CJ대한통운, 규범준수경영시스템 ‘ISO 37301’ 재인증

CJ대한통운이 한국준법진흥원이 주관한 ISO 37301(규범준수경영시스템) 사후 심사를 통과했다고 12일 밝혔다.

CJ대한통운 제공

ISO 37301은 기업의 준법 경영 체계와 투명한 지배구조 등을 종합적으로 평가하는 국제표준 인증으로 매년 사후 관리 심사를 받고 3년 주기의 갱신심사를 통과해야 인증이 유지된다.

CJ대한통운은 2021년 물류업계 최초로 ISO 37301인증을 획득한 이후 5년 연속 인증심사를 통과하며 준법 경영 활동의 성과를 인정받았다.

CJ대한통운은 지난 2016년부터 컴플라이언스 전담 조직을 설치하고 준법 경영 문화를 정착시켜 왔다.

뉴스레터와 사내 게시판을 통해 주요 사업과 관련된 법령과 정보를 수시로 안내하고, 임직원들을 대상으로 정기적인 컴플라이언스 교육을 실시하며 현장 중심의 준법 경영 인식 내재화를 위해 노력하고 있다.

부서별로 담당자를 지정, 업무 특성에 따라 발생할 수 있는 리스크를 사전에 식별하고 관리하는 '컴플라이언스 코디네이터' 제도를 도입해 전사 차원의 지원을 아끼지 않고 있다.

지난해부터는 컴플라이언스 포털 시스템을 도입해 전사 차원의 리스크 관리 체계를 한층 고도화했다.

주요 사업과 관련된 최신 법령과 컴플라이언스 정보 등의 데이터를 체계적으로 관리하는 동시에, 각 사업·직무별로 발생할 수 있는 리스크와 영향도를 분석하고 자가 점검을 통해 이를 예방할 수 있도록 시스템을 구축했다.

이 같은 노력의 결과로 지난해 12월 한국컴플라이언스협회가 주관한 '2024년 하반기 대한민국 컴플라이언스 어워즈'에서는 기업부문 대상을 받는 성과도 거뒀다.

장윤석 CJ대한통운 법무실장은 "업계를 선도하는 대표 물류기업으로서 준법 경영 문화가 물류업계 전반에 뿌리내릴 수 있도록 노력하고 있다"면서 "지속 가능한 성장을 위해 글로벌 시장에서 통할 수 있는 경쟁력을 확보하는 동시에 사회적 책임도 충실히 이행하는 기업이 될 것"이라고 말했다.