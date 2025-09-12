이재용 회장 주식 재산, 18조원 돌파…李 대통령 취임 100일만

이재용 삼성전자 회장의 주식 재산이 이재명 대통령 취임 100일이던 지난 11일 처음으로 18조원을 돌파했다.

12일 한국CXO연구소에 따르면 전날 종가 기준 이 회장이 보유한 7개 주식 종목의 가치는 총 18조5157억원으로 집계됐다. 이 회장은 삼성전자, 삼성물산, 삼성생명, 삼성SDS, 삼성E&A, 삼성화재, 삼성전자 우선주를 보유하고 있다. 이재명 대통령이 취임한 지난 6월4일 기준 이 회장의 주식평가액이 14조2852억원이었던 것과 비교하면 100일 만에 29.6% 늘었다.

이재용 삼성전자 회장. 뉴시스

이 회장의 주식재산이 18조원을 넘어선 것은 이건희 선대회장의 주식을 물려받은 이후 처음이다. 이건희 회장의 재산 상속안이 확정 발표된 2021년 4월30일 당시 이 회장의 주식가치는 15조6167억원 수준이었다.

지난 3개월여간 이 회장 주식 재산 증가에는 삼성전자의 주가 상승이 가장 큰 영향을 미친 것으로 분석된다. 이 회장이 보유한 삼성전자 주식 평가액은 7조1502억원으로 이 대통령 취임일 기준 5조6305억원보다 1조5196억원(27%) 상승했다.

삼성생명 주가평가액 역시 100일 사이 1조원 넘게 늘어났다. 같은 기간 이 회장의 삼성생명 지분 가치는 2조2716억원에서 3조3595억원으로 47.9% 상승했다. 삼성생명 보통주는 1주당 주가가 10만8800원에서 16만900원으로 올랐다. 여기에 삼성물산, 삼성SDS 보유 주식 가치 역시 상승했다.

오일선 한국CXO연구소 소장은 “이 회장의 주식 재산이 향후 20조원대로 높아지려면 현재보다 10% 이상 주식평가액이 상승해야 한다”며 “이 회장이 20조원대 주식 재산으로 진입하려면 삼성전자 주가는 9만원 내외, 삼성물산 20만원 내외, 삼성생명과 삼성SDS는 17만원 내외를 동시에 기록해야 할 것”이라고 말했다.