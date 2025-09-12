중국 서비스무역 1~7월 8.2% 증가...성장세 이어가

사진 제공=CMG

2025년 9월 5일, 중국 상무부에 따르면 올해 1~7월 중국의 서비스무역이 안정적으로 성장세를 이어갔다. 이 기간 서비스 수출입 총액은 4조 5781억 6000만 위안(약 869조 8504억 원)으로 지난해 같은 기간보다 8.2% 증가했다.

세부적으로 보면 서비스 수출액은 1조 9983억 위안(약 379조 6770억 원)으로 전년 대비 15.3% 늘었고, 서비스 수입액은 2조 5798억 6000만 위안(약 490조 1734억 원)으로 3.3% 증가했다. 이에 따라 서비스무역 적자는 5815억 6000만 위안(약 110조 4964억 원)으로 집계돼, 전년 같은 기간보다 1836억 2000만 위안(약 34조 8878억 원) 감소했다.

분야별로는 지식 집약형 서비스무역이 꾸준한 성장세를 보였다. 1~7월 지식 집약형 서비스 수출입 규모는 1조 7756억 위안(약 337조 3640억 원)으로 지난해 같은 기간보다 6.8% 증가했다.

관광 서비스는 가장 빠른 성장세를 기록했다. 같은 기간 관광 서비스 수출입 규모는 1조 2594억 6000만 위안(약 239조 2974억 원)에 달해 전년 동기보다 10.4% 확대됐다. 이 가운데 수출액은 62.9% 급증했고, 수입액은 3.9% 증가했다.

자료 제공: CMG