제주 고무보트 밀입국 중국인, 충북 청주에서 잡혔다

보트 조종사…6명 모두 체포

제주항에서 화물차에 숨어 빠져나가

엑스레이 검문검색 '무용지물' 비판 목소리

고무보트를 타고 제주로 밀입국한 중국인 1명이 12일 추가로 검거됐다. 이로써 밀입국한 중국인 6명이 모두 붙잡혔다.

제주해양경찰청은 출입국관리법 위반 혐의로 30대 중국인 남성 A씨를 이날 오후 1시쯤 충북 청주시 흥덕구의 한 원룸에서 긴급체포했다고 밝혔다.

제주시 한경명 용수리 해안서 발견된 보트. 독자 제공

해경은 A씨를 제주로 이송하고 있다. A씨는 제주항에서 화물차에 몰래 숨어 제주를 빠져 나간 것으로 확인됐다. 해경은 50대 화물차 운전자도 이날 새벽 검거했다.

해양수산부 제주해양수산관리단이 제주항을 출입하는 화물 차량을 검문 검색하는 엑스레이가 무용지물이었다는 비판을 면하기 어렵게 됐다.

해경은 “이동시점, 경로 등은 피의자가 제주로 압송되면 조사할 예정”이라고 밝혔다.

해경은 A씨가 밀입국에 이용한 보트를 조종한 것으로 보고 있다.

A씨는 지난 7일 오후 중국 남동부 장쑤성 난퉁시에서 다른 중국인과 함께 90마력 엔진이 달린 고무보트를 타고 이튿날 새벽 제주시 한경면 용수리 해안을 통해 밀입국한 혐의를 받는다.

이날 붙잡힌 A씨와 함께 밀입국한 다른 중국인 5명(남성 4명·여성 1명)은 앞서 검거됐으며, 제주에서 이들을 도운 중국인 여성 조력자 2명도 붙잡혔다. 검거된 중국인 남성 5명 중 3명은 구속됐다.

해경은 중국인 6명이 함께 고무보트를 타고 밀입국했으며, 서로 모르는 사이로 돈을 벌기 위해 중국인 브로커를 통해 밀입국한 후 뿔뿔이 흩어졌다는 진술을 확보했다.

밀입국 중국인 40대 여성이 11일 제주시 용담동의 공원 주차장에서 해경에 긴급 체포되고 있다. 제주해양경찰청 제공

앞서 제주 해경은 지난 8일 오전 7시 56분께 제주시 한경면 용수리 해녀탈의장 인근에서 미확인 고무보트가 있다는 주민 신고를 접수했다.

제주해양경찰서 소속 경찰관들의 현장 조사 결과 90마력 엔진이 설치된 고무보트에서 용량이 다른 유류 통 12개와 구명조끼 6벌, 포장지에 중국어가 표기된 빵을 비롯한 비상식량, 낚싯대 등이 확인됐다.

해경과 경찰, 군 당국이 함께 조사한 결과 간첩 활동 등 대공 용의점은 없는 것으로 확인했다.