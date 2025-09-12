'2025년 전국 품목농협 조합장 협의회 워크숍' 개최

강호동 농협중앙회 회장(사진 가운데)이 '2025년 전국 품목농협 조합장 협의회 워크숍'에 참석해 직원들과 함께 ‘농업가치 확산, 농심천심운동’ 구호를 외치며 결의를 다지고 있다.

농협중앙회(회장 강호동)는 11일부터 12일까지 NH농협생명 세종교육원에서 품목농협 경쟁력을 강화하기 위해 ’2025년 전국 품목농협 조합장 협의회 워크숍’을 개최하였다.

이날 워크숍에서는 ▲ 품목농협 경영현황과 당면현안 ▲ 하반기 상호금융 대응전략 등에 대한 주제발표가 진행되었으며, 참석자들은 품목농협의 경영역량을 제고하고 농정현안에 대응하는 방안을 논의했다.

특히, 참석자들은 소중한 먹거리를 공급하는 농업의 중요성과 농업인의 삶터이자 도시민의 쉼터인 농촌의 가치에 대한 국민의 공감과 참여를 유도하는「농심천심운동」확산에 앞장설 것을 다짐했다.

강호동 농협중앙회 회장은 축사에서 “품목농협은 생산과 유통을 아우르는 구조적 강점을 바탕으로「농심천심운동」에 중추적인 역할을 수행하고 있다”면서 “앞으로도 품목농협의 전문성과 현장 밀착력을 바탕으로 농업·농촌의 지속가능한 발전을 이끄는데 노력하여 주시길 부탁드린다”고 밝혔다.

품목농협조합장협의회는 전국 45개 농업계 품목농협 조합장들을 회원으로 하여, 회원 상호간 협동의식과 친목을 바탕으로 품목농협의 건전한 발전 도모를 목적으로 구성된 조직이다.