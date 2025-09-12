AI로봇·자동차 업계 만난 구윤철 “향후 5년 골든타임…세계1등 제품·서비스 위해 전폭 지원”

구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 12일 ‘인공지능(AI) 로봇·자동차’ 분야 대표 기업인들을 만나 “세계 1등 제품과 서비스를 만들 수 있도록 가용한 정책 수단을 총동원해 전폭 지원하겠다”고 밝혔다.

구 부총리는 이날 경기 의왕시 현대차그룹 로보틱스 랩에서 개최한 ‘AI 대전환 릴레이 현장 간담회’에서 “세계 경제는 1등만 살아남는 ‘Winner takes all’(승자독식)의 시대로 가고 있다”며 이같이 말했다.

구 부총리는 “AI가 촉발한 기술·산업의 변화가 유례를 찾아볼 수 없을 정도로 급격하게 진행되고 있다”며 “향후 5년이 한국 경제가 선도국가로 도약하기 위한 골든타임”이라고 강조했다.

이날 간담회는 ‘새정부 경제성장전략’에서 발표된 AI 선도프로젝트를 본격 추진하기 위한 현장소통의 일환으로, 첫번째 릴레이 현장 간담회다.

기재부를 비롯해 국토교통부·과학기술정보통신부·산업통상자원부 등 관계부처및 유관기관 관계자들이 참석했다. 기업 측에서는 현대차와 투모로로보틱스, 오토노머스A2Z 등 AI 로봇·자동차 업체들이 자리했다.

기업 인사들은 “중국과의 경쟁 심화, 높은 개발비용, 실증 인프라 부족, 데이터활용 어려움 등 애로사항이 많다”며 “정부가 연구개발(R&D)·실증지원, 공공구매 확대 등 수요창출 지원과 과감한 규제개선에 나서달라”고 건의했다.

정부는 이와 관련 2030년까지 휴머노이드 로봇 3대 강국 진입을 목표로 R&D 지원과 실증 인프라를 확충한다는 계획이다. 내년에 150억원 규모의 신규 예산을 편성해 ‘피지컬 AI’ 원천 기술을 개발하고, 범용 휴머노이드 기술개발에 대한 투자도 300억원으로 늘릴 예정이다. 2029년까지 5년간 100억원을 투입해 휴머노이드 개발·실증지원센터도 구축한다.

이와 함께 ‘자율주행산업 경쟁력 제고 방안’을 연내 마련해 자율주행산업 분야 발전을 가로막는 규제를 완화하고, 자율주행 대중교통서비스 등에 대규모 예산을 투입한다는 방침이다.