200만명 투약 코카인 국내 제조… 도피한 마약사범 스페인서 잡았다

액체로 밀반입 가공해 고체화 시가 1800억원 상당

인터폴 수배, 해경청 합동송환팀 항공편으로 압송

지난해 8월 대한민국을 떠들썩하게 한 사건이 일어났다. 약 200만명에서 동시 투입할 수 있는 시가 1800억원 상당의 코카인 60㎏ 규모를 수사 당국이 압수한 것이다. 유통 전 컨테이너선이나 화물선에서 적발된 코카인 밀수를 제외하고, 국내 수사기관이 확보한 양으로는 역대 최대치다. 심지어 해당 마약을 국내에서 가공해 유통하려다 적발된 사례는 이번이 처음이었다.

당시 중부지방해양경찰청 마약수사대는 마약류 관리에 관한 법률 위반 등 혐의로 50대 캐나다인과 20대 국내 판매책 등 모두 3명을 구속했다. 캐나다 범죄조직의 고위급으로 밝혀진 외국인은 해외에서 컨테이너 운반용 선박으로 페인트용 용기 등에 담아 액상 코카인 60㎏을 밀반입한 혐의를 받았다. 조사 결과, 애초 액체로 가져온 코카인은 강원도의 한 공장에서 고체 형태로 가공했던 것으로 드러났다.

당국은 그해 4월부터 두 달간 콜롬비아계 조직원 2명이 입국해 완제품을 만든 것으로 보고 쫓았다. 그렇게 국외로 도피한 마약사범이 1년여 만에 모습을 나타냈다. 해양경찰청은 지난 12일 법무부와 합동으로 콜롬비아 국적 코카인 제조사범 A씨를 스페인에서 송환했다고 13일 밝혔다. 그는 액체 형태의 코카인을 약 60㎏ 양으로 고체화시켜 총책 등에게 판매한 혐의를 받고 있다.

해경은 추적 수사 과정에서 A씨가 해외로 도주한 정황을 파악하고, 지난해 10월 인터폴을 통해 적색수배를 요청했다. 이후 올해 1월 스페인 인터폴을 거쳐서 현지 사법당국이 그를 검거한 사실이 확인됐다. 이후 법무부는 범죄인 인도 청구 절차를 진행했으며, 스페인 사법당국이 이를 승인하자 해경청·법무부 합동 송환팀이 파견된 것이다.

송환팀은 전날 항공편으로 A씨를 국내로 압송했다. 앞서 압수한 코카인 포장지에는 과거 캐나다 밴쿠버 일원에서 활동한 마약 조직을 뜻하는 영어 ‘UN’이 각인돼 있었다. 당초 해경은 국가정보원으로부터 캐나다 마약 조직과 관련한 첩보를 입수하고 수사에 착수한 바 있다. 해경청 관계자는 “앞으로도 국외 도피사범 검거를 위해 법무부, 인터폴 국가중앙사무국 등 관계기관과 긴밀히 협력할 것”이라고 말했다.