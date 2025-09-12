하이브, 팝 본고장 美서 첫 K팝 대담… “K팝, 세계를 하나로 만드는 힘”

하이브가 글로벌 음악 시장 중심지인 미국에서 현지 주요 문화 산업 단체와 함께 처음으로 대규모 네트워킹 이벤트를 열고 현재 음악계에서 K-팝의 영향력과 향후 비전을 공유했다고 12일 밝혔다.

하이브는 지난 9일(현지시간) 미국 로스앤젤레스(LA) 더 웨스트 할리우드 에디션에서 골드 뮤직 얼라이언스와 함께 ‘글로벌 음악 산업의 재편: K-팝의 엔터테인먼트 청사진(Reshaping Global Music Industry: K-pop’s Entertainment Blueprint)’을 주제로 특별 대담과 네트워킹 이벤트를 개최했다.

지난 9일(현지시간) 미국 로스앤젤레스(LA) 더 웨스트 할리우드 에디션에서 열린 K팝 관련 특별 대담 및 네트워킹 이벤트에서 개회사를 한 빙 첸 골드하우스 공동창립자 겸 의장, 키아나 콘리 아킨로 레코딩 아카데미 LA 지부 시니어 전무, 아이작 리 하이브 아메리카 의장 겸 대표이사(왼쪽부터). 하이브 제공

골드 뮤직 얼라이언스의 주요 임원과 회원, 글로벌 음악 산업 전문가 100여명이 참석한 이번 행사는 글로벌 문화 현상으로서 K팝의 가치를 조명하고, K팝이 시장에 미치는 영향과 미래 담론을 형성하기 위해 마련됐다. 행사를 공동주최한 골드하우스(Gold House)는 아시아·태평양 지역의 기업인, 문화 예술인 등을 지원하는 미국의 비영리단체로, 아시아 지역의 네트워크를 강화하고 문화 형성에 기여하고 있다. 골드하우스 및 레코딩 아카데미 산하 골드 뮤직 얼라이언스는 ‘그래미 어워드’ 주관사인 레코딩 아카데미의 산하 조직이다.

빙 첸 골드하우스 공동창립자 의장은 “K팝은 한 지역에서 시작했지만 전 세계를 하나로 만드는 힘을 보여주고 있다”며 “(K-팝을 포함한 아시아 문화는) 미국 내에서 가장 빠르게 성장하고 있고, 이미 방탄소년단(BTS), 캣츠아이(KATSEYE) 같은 성과를 만들어내고 있다”고 말했다.

아이작 리 하이브 아메리카 대표는 “K팝이 전 세계 음악 시장에서 차지하는 비중은 4%에 불과하지만 이미 주요 글로벌 차트를 석권하고 있고, 앞으로 더 폭발적으로 성장할 것”이라며 “하이브의 비전은 단순히 K팝 시장의 규모만을 늘리는 게 아니라, K-팝이 보여준 성공 전략을 세계 각 지역의 아티스트, 팬들과 함께 만들어가는 것”이라고 밝혔다.

패널 세션에는 최준원 위버스컴퍼니 대표, 미트라 다랍 하이브 X 게펜 레코드 대표, 그래미 어워드 수상 프로듀서인 조나단 입, 릭 최 라이브네이션 글로벌 투어 프로모터가 패널로 참석했다. 이들은 팬덤 문화와 팬덤 플랫폼을 K팝 고유의 특징이자 성공 전략으로 꼽으며, 이미 서구 음악 시장에서도 그 영향을 받고 있다고 입을 모았다.

최 대표는 “K팝 팬덤은 단순한 리스너가 아닌, 매우 적극적이고 열정적이며, 아티스트의 여정에 직접 참여하고 싶어하는 핵심 파트너”라며 “이러한 팬덤의 특성과 K팝이 갖고 있는 매력 요소까지 모두 모여 K-팝의 혁신을 만들어냈다”고 평가했다.