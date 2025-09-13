“국민 90%에 10만원 쏜다”…단 이 조건 넘으면 무조건 탈락?

“소득 하위 90% 원칙, 고액 자산가·고소득 금융이자 받는 가구 제외”



“1인 연소득 7450만원, 4인 외벌이 1억7300만원 이하까지 지급 대상”

정부가 소득 상위 10%를 제외한 국민 90%에게 10만원을 추가 지급하는 ‘민생회복 소비쿠폰’ 2차 지급 기준을 확정했다. 기준이 발표되자 “나는 대상자인가, 아닌가”를 두고 국민들의 관심이 쏠리고 있다.

실질적인 소득 하위 90%에게 지원을 집중하겠다는 정부 의지가 반영됐다. 뉴스1

13일 정부에 따르면 행정안전부는 지난 12일 발표에서 “소득 하위 90% 지원이라는 원칙을 명확히 하기 위해 우선 고액 자산가를 지급 대상에서 제외한다”고 밝혔다.

◆“고액 자산가·고소득자는 전원 탈락”

배제 기준은 크게 두 가지다.

재산세 과세표준 12억원 초과다. 공시가 기준 약 26억7000만원(1주택자 기준)이다.

연 금융소득 2000만원 초과시에도 배제된다. 이자율 2% 예금 10억원, 배당 수익률 2% 투자금 10억원 수준이다.

이 조건에 해당하면 가구원 전원이 지급 대상에서 빠진다. 정부는 약 92만7000가구, 248만명이 이에 해당한다고 추산한다.

고액 자산가를 제외한 뒤 정부는 2024년 6월 부과된 가구별 건강보험료 본인부담금 합산액을 기준으로 소득 하위 90%를 추렸다.

건강보험 직장 가입자 기준 지급 대상 건보료 상한액은 △1인 가구 22만원(연 소득 약 7450만원 이하) △2인 가구 33만원 △3인 가구 42만원

△4인 가구 51만원(외벌이 기준 연 소득 약 1억7300만원 이하) △5인 가구 60만원이다.

지역가입자는 가구원 수별로 △1인 22만원 △2인 31만원 △3인 39만원 △4인 50만원 △5인 59만원 이하일 때 지급 대상이다.

혼합가구(직장+지역 가입자)의 경우 △2인 33만원 △3인 42만원 △4인 52만원 △5인 62만원이 기준이다.

정부는 소득 구조가 특수한 가구 형태에 대해 특례를 적용했다.

1인 가구는 연 소득 7450만원(건보료 22만원)까지 허용된다. 맞벌이 가구는 가구원 수를 1명 추가해 기준 적용한다.

예컨대 맞벌이 부부가 포함된 4인 가구는 4인 가구 기준(51만원)이 아닌 5인 가구 기준(60만원)을 적용받는다.

국민은 국민비서 ‘민생회복 소비쿠폰’ 안내 서비스를 통해 오는 15일부터 사전 확인이 가능하다. 본격 신청은 22일부터 시작되며, 건강보험공단 홈페이지·앱에서도 조회할 수 있다.

만약 경계선상에 있는 국민이 ‘X(비대상)’ 판정을 받을 경우 이의신청이나 건보료 조정 신청 절차를 밟을 수 있다.

가구원 범위는 6월 18일 기준 세대별 주민등록표에 등재된 사람을 기준으로 하되, 배우자·자녀는 주소지가 달라도 동일 가구로 본다.

부모는 별도 가구로 산정된다. 맞벌이 부부의 경우 합산 보험료가 유리할 경우 동일 가구로 인정된다.

◆전문가들 “지원 취지 분명…복잡한 기준에 혼란 불가피”

전문가들은 이번 지급 방식을 두고 “실질적인 소득 하위 90%에게 지원을 집중하겠다는 정부 의지가 반영됐다”고 평가한다.

기준의 복잡성, 경계선 가구의 불만, 일시적 효과에 그칠 수 있다는 한계도 지적된다. 연합뉴스

한 전문가는 “단순 현금 살포가 아닌 내수 진작과 민생 안정이라는 두 가지 목표를 동시에 노린 정책”이라고 설명했다.

그러면서도 “다만 지급 기준이 다소 복잡해 국민이 혼란을 겪을 수 있는 만큼, 안내 서비스와 이의신청 제도가 원활히 작동하는 것이 중요하다”고 강조했다.

민생회복 소비쿠폰은 단기적으로는 소비 촉진, 장기적으로는 민생 안정이라는 이중 효과를 노린다.

하지만 기준의 복잡성, 경계선 가구의 불만, 일시적 효과에 그칠 수 있다는 한계도 지적된다.

정부가 향후 정책 보완 과정에서 지급 절차의 투명성과 국민 체감도 제고를 어떻게 풀어갈지가 관건이라는 게 중론이다.