“밤새 150㎜ 쏟아진다”…토요일 밤 ‘물폭탄’ 경고

13일 토요일 전국에 천둥·번개를 동반한 많은 비가 내리겠다. 경기남부와 강원내륙·산지, 충청권 등 일부 지역에는 이틀간 150㎜ 이상 비가 쏟아지는 곳도 있겠다. 수도권과 충청권, 남부지방은 밤부터 차차 그치겠지만 강원과 제주도 등 일부 지역에는 14일까지 비가 계속되겠다.

지난 12일 강원 강릉시 강문해변에서 시민들이 우산을 쓰고 바다를 바라보고 있다.강릉지역은 최근 극심한 가뭄이 이어지고 있다. 연합뉴스

기상청은 이날 아침 최저기온은 16~25도, 낮최고기온은 23~30도로 예상된다고 밝혔다. 기온은 평년(최저 15~21도, 최고 24~28도)보다 높겠다.

한반도는 서해중부해상에서 동쪽으로 이동하는 저기압의 영향을 받아, 전국이 대체로 흐리고 비가 오겠다.

수도권과 충청권, 남부지방(경북중·북부와 경북남부동해안 제외)은 오후 6시부터 차차 비가 그치겠다. 다만 강원도와 경북중·북부와 경북남부동해안은 오는 14일 새벽까지, 제주도는 오후까지도 비가 이어지겠다. 돌풍과 함께 천둥·번개를 동반한 매우 강하고 많은 비가 내리면서 피해가 우려된다.

이날까지 예상 강수량은 △경기남부 50~100㎜(많은 곳 150㎜ 이상) △서울, 인천, 경기북부 30~80㎜(많은 곳 100㎜ 이상) △서해5도 20~60㎜ △대전, 세종, 충청도 50~100㎜(많은 곳 충남 150㎜ 이상, 충북북부 120㎜ 이상) △광주, 전라도 30~80㎜(많은 곳 전북 150㎜ 이상) △부산, 울산, 경남, 경북중·북부, 울릉도·독도 30~80㎜(많은 곳 경북북동산지100㎜ 이상) △대구·경북남부 20~60㎜ 등이다.

14일까지는 △강원내륙·산지 50~100㎜(많은 곳 150㎜ 이상) △강원동해안 20~60㎜(많은 곳 강원북부동해안 100㎜ 이상) △제주도 30~80㎜(많은 곳 120㎜ 이상) 등 비가 내리겠다.

곳곳에서 한꺼번에 강한 비가 내리는 곳도 있겠다. 경기 남부, 강원 내륙·산지, 충북 북부, 대전·세종·충남, 전북 등지에서 새벽에 30~50㎜의 폭우가 쏟아지고 오전에는 30㎜ 안팎으로 강도가 다소 약해질 전망이다.

서울·인천·경기 북부와 강원 북부 동해안, 충북 중·남부, 광주·전남, 경북 북동 산지에는 새벽부터 오전까지 시간당 30㎜ 안팎의 비가 이어지겠다. 경북 중·북부와 부산·울산·경남, 제주도는 상대적으로 약한 시간당 20~30㎜ 수준이지만, 새벽부터 오후까지 길게 비가 이어지겠다.

새벽부터 전국 대부분 지역에서 바람이 순간풍속 시속 55km(초속 15m) 안팎으로 강하게 부는 곳이 있겠다. 특히, 새벽부터 중부서해안과 전북서해안, 제주도산지를 중심으로 바람이 순간풍속 시속 70km(초속 20m) 이상(제주도산지 시속 90km(초속 25m) 이상)으로 매우 강하게 불면서 강풍특보가 발표될 가능성이 있겠다. 대부분 해상에서는 바람이 강하게 불고 물결이 매우 높게 일겠다.