전국 곳곳 적신 가을비… 극한 가뭄 강릉에도 단비

13일 밤사이 전국 곳곳을 적시는 굵은 가을비가 내렸으나 우려했던 큰 피해는 발생하지 않았다.

최악의 가뭄으로 목말랐던 강릉 하늘에도 모처럼 먹구름이 드리웠지만, 현재까지 내린 비의 양이 충분하지 않아 해갈까지는 갈 길이 멀어 보인다.

극심한 가뭄을 겪고 있는 강원 강릉지역에 많은 비가 내린 13일 오전 우산을 쓴 시민이 마른 저수지에 내리는 단비를 바라보고 있다. 뉴스1

전날 정오부터 이날 오전 8시까지 누적 강수량을 보면 충남 당진 173.0㎜, 경기 평택(포승) 137.0㎜, 강원 속초(조양동) 124.5㎜, 경기 이천 102.2㎜ 등 충남과 경기 남부, 그간 가뭄이 극심했던 강원 동해안을 중심으로 비가 쏟아졌다.

강원 강릉에도 86.9㎜(용강동 기준)의 비가 내렸다.

강릉 사천면과 연곡면은 오전 8시까지 강수량이 110.6㎜와 107㎜로, 100㎜ 넘게 비가 내린 것으로 집계됐다.

충남 당진에는 이날 오전 3시 21분부터 1시간 동안 87㎜의 물벼락이 떨어지는 등 전국 곳곳에 시간당 강우량 50㎜ 안팎의 비가 왔다.

이번 비로 이날 오전 5시를 기해 역천 당진시(채운교) 지점에 홍수주의보가 내려지고, 송악읍 송악농협 교차로와 채운동 행동교차로 등이 물에 잠겼다. 해동교차로와 대덕마을 앞, 가마못교차로 등도 침수됐다.

부여군은 옥산면과 충화면, 양화면 지역에 산사태 위험이 있어 산사태 징후 시 마을회관 등 안전한 곳으로 대피를 당부하는 안전 문자를 발송했다.

태안군 시내 도로 침수로 차량이 통행이 통제됐으며, 산사태 주의보가 발령됐다.

지난 주말 시간당 150㎜의 극한 호우로 저지대 도심이 물에 잠겼던 전북 군산에서도 재차 도로 침수 피해가 발생했다.

다만 하루 만에 300㎜의 폭우가 쏟아진 지난주와 달리 이날은 83.9㎜의 강수량을 기록해 금세 배수가 이뤄졌다.

전북에서는 주택·도로 침수 등으로 35건의 소방 당국 안전조치가 이뤄졌으나, 인명·시설 피해는 없었다.

전북특별자치도는 이날 오전 8시 20분을 기해 도내 전역에 내려졌던 호우 특보가 모두 해제됨에 따라 평시 단계로 전환하고 피해 상황 파악에 주력하고 있다.

지난 7월 15일 이후 60일 만에야 하루 강수량이 30㎜를 넘는 비다운 비가 왔을 정도로 극심한 가뭄에 시달렸던 강릉 주민들은 사회관계망서비스(SNS)를 통해 이날 비 소식을 실어 나르기 바빴다.

시민들은 '차창에 흘러내리는 빗물도 아깝네요', '많은 비가 올 것으로 예상되니 안전에 유의하기를 바란다는 재난 문자가 이렇게 반가울 줄이야'라며 기쁜 마음을 비 소식과 함께 올렸다.

이날 비로 강릉지역 생활용수 87%를 공급하고 있는 오봉저수지의 저수율이 오전 10시 기준 12.1%로 전날보다 0.6%포인트 상승했지만, 평년 수준(71.4%)을 회복하려면 더 많은 빗물이 필요할 것으로 보인다.

이재명 대통령은 이날 페이스북에서 "가뭄의 여파가 이번 비로 해소되진 않겠지만, 무기한 제한 급수 조치로 빨래나 샤워조차 마음 놓고 할 수 없을 정도로 고통받고 계신 강릉 시민들에게 조금이나마 위안이 되길 바란다"고 밝혔다.