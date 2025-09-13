‘헬시플레저’ ‘로우슈거·저당’ 트렌드…농심켈로그, 주요 제품 리뉴얼 호평

농심켈로그는 주요 제품들의 리뉴얼을 단행하며 한 그릇(30g) 기준 당 함량을 5g 이하로 낮추고, 통곡물의 영양을 대폭 강화했다. 동시에 주요 영양성분을 보다 직관적으로 확인할 수 있도록 패키지 리뉴얼도 단행했다.

농심켈로그 제공

13일 유통업계에 따르면 최근 '헬시플레저'와 '로우슈거·저당' 선호가 확산하면서, 식품 구매 시 영양성분을 꼼꼼히 확인하는 소비자들이 늘고 있다. 농심켈로그는 이러한 흐름에 맞춰 소비자가 안심하고 건강하게 시리얼을 즐길 수 있도록 제품과 패키지 리뉴얼을 추진했다.

이번 리뉴얼로 △크랜베리 아몬드 그래놀라 △고소한 현미 그래놀라 등 대표 그래놀라 3종과 △오곡 푸레이크의 당 함량이 한 그릇(30g)당 5g 이하로 낮아졌다.

이는 사과 1/5 조각 수준에 불과해, 부담 없이 즐길 수 있다. 또한 그래놀라 3종과 △리얼 그래놀라에는 건강한 통곡물과 통밀 푸레이크를 더해 맛과 영양을 동시에 챙길 수 있는 제품으로 업그레이드했다.

패키지도 한층 직관적으로 바뀌어 소비자들의 선택 편의성을 높였다. 제품 전면에 '영양소 카드'를 배치해 '고식이섬유', '11가지 비타민&무기질' 등 통곡물의 핵심 영양을 한눈에 확인할 수 있다.

당 함량 5g 이하 제품에는 노란 배지 디자인을 적용해 한눈에 구분할 수 있다. 이번 푸드 리뉴얼로 당류가 저감된 제품을 포함해 △넛츠&씨드 그래놀라 △첵스초코 쿠키앤크림 △콘푸로스트 라이트 △현미푸레이크 △콘푸레이크 등에 해당 배지가 표시된다.