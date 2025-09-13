대통령실, '강제노동' 빠진 사도광산 日추도사에 "내용 합당해야"

"상호 신뢰와 이해 쌓아야…日과 계속 협의해나갈 것"

대통령실은 13일 일본 정부가 사도광산 추도식에서도 조선인들의 '강제' 노동을 언급하지 않은 데 대해 "우리 정부는 추도식이 그 취지와 성격에 합당한 내용과 형식을 갖추어 온전하게 치러져야 한다는 입장"이라고 밝혔다.



대통령실 관계자는 이날 이같이 말하고 "그런 입장에 따라 앞으로도 일본 측과 계속 협의해 나가고자 한다"고 말했다.

일본 니가타현 사도섬 아이카와개발종합센터에서 13일 열린 '사도광산 추도식'에서 참가자가 헌화하고 있다. 한국은 작년에 이어 올해도 추도식에 불참해 2년 연속 '반쪽' 행사로 치러졌다.

이 관계자는 "올해 만족스러운 결론에 이르지 못했지만, 과거를 직시하되 미래로 나아가야 한다는 기본 입장 하에서 상호 신뢰와 이해를 쌓고 여건을 갖춰 나갈 때 과거사 문제를 포함한 협력의 질도 더욱 높아질 것"이라고 강조했다.



사도광산 추도식은 일본이 작년 7월 사도광산의 세계유산 등재를 추진하면서 한국이 조선인 강제노동을 포함한 전체 역사를 반영할 것을 요구하자 한국 측의 협조를 얻기 위해 약속한 사항이다.



하지만 지난해에 이어 두 번째로 열린 올해 추도식에서도 조선인 노동의 강제성은 언급되지 않았다. 우리 정부는 일본 측과 이번 추도식 문제를 논의하는 과정에서 추도사에 강제성과 관련한 표현이 담기지 않을 것으로 보고 불참을 통보한 바 있다.

<연합>