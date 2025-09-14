“아빠! 세차하고 오세요…수도권은 당분간 비 안 온대요” [친절한 날씨]

일요일인 14일 전국 대부분 지역에서 비가 그치고 흐린 날씨가 이어지겠다. 남부지방을 중심으로는 비가 내리는 곳도 있겠다. 예상 강수량은 경상권 5㎜이며 제주도는 15일까지 5∼40㎜다.

서울의 한 세차장. 연합뉴스

경기 남부와 강원 내륙·산지, 충청권, 전라권, 경남권에는 오전까지 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

제주도 해안에는 폭염특보가 발효됐고, 남부지방을 중심으로 최고 체감온도가 33도 안팎으로 오르면서 무덥겠다.

오전 5시 현재 주요 지역의 기온은 서울 21.7도, 인천 21.2도, 수원 21.1도, 춘천 19.4도, 강릉 19.4도, 청주 23.7도, 대전 22.9도, 전주 22.4도, 광주 22.3도, 제주 26.0도, 대구 20.6도, 부산 22.7도, 울산 20.6도, 창원 23.7도 등이다.

낮 최고기온은 26∼30도로 예보됐다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 '좋음' 수준을 보이겠다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼2.0ｍ, 서해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0ｍ로 일겠다.

안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해·남해 0.5∼2.0ｍ, 서해 0.5∼1.5ｍ로 예상된다.