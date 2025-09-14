‘5mm 미만’이지만 안심하면 안 되는 이유

14일 일요일은 경상권과 제주도에 비가 내리겠다.
기상청은 "내일은 중부지방은 흐리다가 오후부터 구름 많겠고, 남부지방과 제주도는 대체로 흐리겠다"고 전날 예보했다.
오전부터 경상권에 비가 내리는 곳이 있겠고, 제주도는 내일(15일)까지 이어지겠다.
예상 강수량은 △강원동해안 5㎜ 미만 △부산, 울산, 경남, 대구, 경북 5㎜ 미만 △제주도 5~40㎜다.
비가 내리는 지역에서는 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄럽겠으니 교통안전에 유의해야겠다.
당분간 기온은 평년(최저 14~21도, 최고 24~28도)보다 높겠다.
제주도해안에 폭염특보가 발효된 가운데 14일까지 남부지방과 제주도, 15일부터 전국 대부분 지역에서 최고 체감온도가 31도 안팎으로 오르면서 무더운 곳이 있겠다.
아침 최저기온은 18~24도, 낮 최고기온은 27~31도를 오르내리겠다.
주요 지역 아침 최저기온은 서울 21도, 인천 21도, 수원 21도, 춘천 19도, 강릉 20도, 청주 23도, 대전 23도, 전주 23도, 광주 22도, 대구 21도, 부산 23도, 제주 26도다.
낮 최고기온은 서울 29도, 인천 28도, 수원 29도, 춘천 28도, 강릉 29도, 청주 29도, 대전 29도, 전주 29도, 광주 29도, 대구 30도, 부산 30도, 제주 30도다.
미세먼지 농도는 전 권역이 '좋음' 수준을 보이겠다.