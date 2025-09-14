‘5mm 미만’이지만 안심하면 안 되는 이유

비 내리는 지역, 가시거리 짧아지고 도로 미끄러워

14일 일요일은 경상권과 제주도에 비가 내리겠다.

뉴시스 자료사진

기상청은 "내일은 중부지방은 흐리다가 오후부터 구름 많겠고, 남부지방과 제주도는 대체로 흐리겠다"고 전날 예보했다.

오전부터 경상권에 비가 내리는 곳이 있겠고, 제주도는 내일(15일)까지 이어지겠다.

예상 강수량은 △강원동해안 5㎜ 미만 △부산, 울산, 경남, 대구, 경북 5㎜ 미만 △제주도 5~40㎜다.

비가 내리는 지역에서는 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄럽겠으니 교통안전에 유의해야겠다.

당분간 기온은 평년(최저 14~21도, 최고 24~28도)보다 높겠다.

제주도해안에 폭염특보가 발효된 가운데 14일까지 남부지방과 제주도, 15일부터 전국 대부분 지역에서 최고 체감온도가 31도 안팎으로 오르면서 무더운 곳이 있겠다.

아침 최저기온은 18~24도, 낮 최고기온은 27~31도를 오르내리겠다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 21도, 인천 21도, 수원 21도, 춘천 19도, 강릉 20도, 청주 23도, 대전 23도, 전주 23도, 광주 22도, 대구 21도, 부산 23도, 제주 26도다.

낮 최고기온은 서울 29도, 인천 28도, 수원 29도, 춘천 28도, 강릉 29도, 청주 29도, 대전 29도, 전주 29도, 광주 29도, 대구 30도, 부산 30도, 제주 30도다.

미세먼지 농도는 전 권역이 '좋음' 수준을 보이겠다.